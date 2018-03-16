Aladağlı aileler: İkinci acıyı yaşatmayın

Aladağ'daki yurt yangının üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Köylerine yol ve okul isteyen aileler 'İkinci acıyı yaşatmayın' diyor.

Aladağ'da 11 öğrencinin yaşamını yitirdiği yurt yangınının üzerinden biri yılı aşkın süre geçti. Zorlu bir yolculuktan sonra Adana merkeze ulaşan ve yetkililerden yol, okul isteyen ailelerden Ahmet Yetim, “Birinci acıyı yaşadım. İkinci acıyı bana yaşatmayın” dedi.

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılara ait öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan ve 11’i kız çocuğu 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen değişen bir şey yok. Aileler çocuklarının eğitimi için okul ve yol istiyor. 6 çocuğun toprağa verildiği Aladağ ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan köylerden biri olan Köprücek köyündeki ulaşım sorunu hâlâ çözülmüş değil.

KÖYDEKİ OKUL KULLANILAMAZ HALDE

Köyde bulunan ilköğretim okulu ise bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldiğinden dolayı kapatılmış durumda. Köy yollarının yapılmasını ve okulların tekrar açılmasını isteyen aileler, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdi. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile de görüşen aileler, verdikleri dilekçelerde “Köy yollarının gerek yetersiz olması gerekse de uygun inşa edilmemesi nedeniyle Köprücek ve Menges köylerinden Kozan ve Aladağ ilçe merkezlerine ulaşım tüm yıl boyunca fevkalade zor şartlarda sağlanabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Sosyal Haklar Derneği (SHD) Üyesi Avukat Ömer Çelik de dilekçeyle başvurdukları yetkililerden olumlu bir yanıt aldıklarını ve bunun takipçisi olacaklarını söyledi. (Adana/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 20:14

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