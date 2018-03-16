PETKİM'de iş kazası

Aliağa PETKİM'de çalışan 25 yaşındaki Emrah Özcan, kontrol için girdiği drumdan çıkarken düşerek iş kazası geçirdi. (Fotoğraf: Arşiv)

Aliağa'da iş kazaları bitmek bilmiyor. 10 günde farklı işletmelerden 4 işçi ölürken bir iş kazası haberi de PETKİM'den geldi. Aliağa PETKİM'de çalışan 25 yaşındaki Emrah Özcan kontrol için girdiği drum içinden çıkarken düşerek iş kazası geçirdi. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 aydır PETKİM'de kadrolu olarak çalışan Petrol-İş üyesi Emrah Özcan, bugün kontrol için girdiği drumdan (kapalı kabin) çıkarken eli kayıp düştü. Aliağa Devlet Hastanesi'nde tomografisi çekilen Özcan'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 19:23

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