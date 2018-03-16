Şekerde özelleştirme: Hükümet açıklamasıyla ihale şartları örtüşmüyor

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı Şeker-İş’in başlattığı 'Şeker Fabrikaları Satılmasın' kampanyasına TÜDEF de destek veriyor.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin hükümetin yaptığı “Fabrikaların kapanmayacağı, şekerin ucuza üretileceği, çalışanların haklarının korunacağı” yönlü açıklamalarla ihale şartnamesinin örtüşmediğini söyledi. Özelleştirmenin durdurulması konusunda siyasilerden umutlu olduklarını söyleyen Gök, özelleştirmeye karşı bir mücadele programı ise açıklamadı. Gök bu yöndeki sorulara “Fabrikaların özelleştirilmesi durumunda program belirleyecekleri” yanıtını verdi.

POLİS AÇIKLAMAYA İZİN VERMEDİ

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Şeker-İş Sendikasının başlattığı “Şeker Fabrikaları Satılmasın” kampanyasına destek verdi. Destek açıklaması Şeker-İş genel merkez binası önünde kurulan imza standında yapılacaktı. Ancak Ankara genelinde hiçbir eylem ve açıklamaya izin vermeyen emniyet, Şeker-İş’in kapı önünde bile açıklama yapmasına engel oldu. Sendika binasının etrafında çok sayıda çevik kuvvet bekledi. Bu yüzden açıklama sendika toplantı salonunda yapıldı.

HİÇ OLMADIĞI KADAR DUYARLILIK VAR

Açıklamada konuşan Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, siyasilerin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi durumunda şekerin ucuzlayacağı açıklamalarına tepki gösterdi. “Fabrikaların kapanmayacağı, şekerin ucuza üretileceği, çalışanların haklarının korunacağı” gibi açıklamalarla ihale şartnamesindeki açıklamaların örtüşmediğine dikkat çeken Gök, böyle bir satışa izin vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Gazetecilerin “Özelleştirmeye karşı ne yapacaksınız?” sorusunu yanıtlayan Gök, şu an fabrikalarda revizyon dönemi olduğu için üretimden gelen gücü kullanamayacaklarını söyledi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi durumunda çeşitli programlar oluşturacaklarını savunan Gök, Türkiye’nin şeker fabrikaları konusunda hiç olmadığı kadar duyarlı olduğunu ifade etti. Gök, siyasilerin bu konuya sessiz kalmayacaklarını ileri sürdü.

TÜDEF: HASTALIKLARLA KARŞI KARŞIYA KALMAK İSTEMİYORUZ

TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, Nisaşta Bazlı Şeker’in (NBŞ) büyük bir çoğunluğunun GDO’lu mısırdan üretildiğini söyledi.

Bunların maliyeti düşürmek amacıyla pancar şekeri yerine şekerlemelerden, şekerli un ve ürünlere, bisküvi ve geleneksel tatlılardan dondurma, helva, reçel ve marmelat, alkollü ve alkolsüz içeceklere, ketçaba kadar birçok yerde kullanıldığını belirten Hekimci, “Biz 80 milyon tüketicinin şeker fabrikalarının özelleştirilerek satılmasıyla NBŞ’ye mahkum edilemesini, kolon kanseri, pankreas kanseri, meme kanserleri olma riskiyle, obezite, diyabet, kalp-damar hastalıklarının yanı sıra alerji ve kısırlık problemleri ile karşı karşıya kalmak istemiyoruz” dedi.

Hekimci, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi söz konusu olursa, yurt çapında NBŞ’li yiyecek ve içeceklere karşı tüketimden gelen güçlerini kullanacaklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepkiler sürüyor

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 18:30

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