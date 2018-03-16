Amedspor’un başkanları beraat etti

Amedspor adına açılan sahte sosyal medya hesabından yapılan paylaşım nedeniyle yargılanan Amedspor Başkanı ve eski başkanı beraat etti.

Amedspor adına açılan sahte sosyal medya hesabından yapılan paylaşım nedeniyle 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Amedspor Başkanı Nurullah Edemen ve Kulübün Eski başkanı Ali Karakaş beraat etti.

Spor Toto 2’nci Lig kırmızı grupta mücadele eden Amedspor Başkanı Nurullah Edemen ve Kulübün Eski Başkanı Ali Karakaş hakkında Amedspor adına açılan ve kulübe ait olmayan sahte sosyal medya hesabında yaptıkları paylaşımda “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava görüldü. Duruşmada savunma yapan Amedspor Eski Başkanı Ali Karakaş, “Bu paylaşımlar yapıldıktan bir gün sonra kulübün resmi hesabından basın açıklaması yaparak bu paylaşımların bizimle bir ilgisinin olmadığını ve hesabın sahte olduğunu açıkladık. Beraatimi istiyorum” dedi. Ardından savunma yapan Amedspor Başkanı Nurullah Edemen ise, iddianamede suçlama konusu yapılan paylaşımın Amedspor tarafından yapılmadığını belirterek, beraatini istedi. Ardından söz alan duruşma savcısı, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Edemen ve Karataş’ın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle haklarında beraat kararı verdi. (Diyarbakır/MA)

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