Barış akademisyenleri hakim karşısında: Bildiride barış çağrısı var

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan 11 barış akademisyeni hakim karşısına çıktı. Avukatlar bildiride suç olmadığını savundu.

Barış Akademisyenlerinden 11 kişi daha yargılanırken, duruşmada konuşan avukatlar, “Bildiri metni barışa çağrı yapıyor.” dedi, beraat istedi. Mahkeme talepleri reddederek duruşmaları erteledi.

Barış İçin Akademisyenlerin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzaladıkları için ‘Terör örgütü propagandası’ ile suçlanan akademisyenler hakim karşısına çıkmaya devam etti. İlk olarak Kadir Has Üniversitesinden Öğretim Görevlisi R.O.G. hakim karşısına çıkarken, yargılanan akademisyen derhal beraat, aksi takdirde savunma için ek süre talep etti. Duruşmada konuşan Avukatı Meriç Eyüboğlu ise “İddianamede 11 Ocak tarihli açıklamanın yanı sıra 10 Mart tarihli ikinci bir bildiriden söz ediliyor. 10 Mart’taki metin bildiriden sonra akademisyenlerin iki ay boyunca uğradıkları hak ihlallerinin anlatıldığı metindir. İkinci bir bildiri gibi söz edilemez; iki aylık sürecin anlatılması söz konusudur.” dedi. Bildiri metninin barışa çağrı yaptığını belirten Eyüboğlu hükümet politikalarını ifade özgürlüğü çerçevesinde eleştirildiğini ifade etti. Mahkeme, dosyanın iddianamesinin, tutanaklarının ve TCK 301 konusunda Adalet Bakanlığına yazılan yazı ve gelen cevabın istenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 21 Haziran, 10.00’da görülecek. Daha sonra 10 akademisyen daha hakim karşısına çıkarken, mahkeme derhal beraat ve birleştirme taleplerini aynı şekilde reddederken, duruşmaları 21-22 Haziran tarihine erteledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 18:08

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