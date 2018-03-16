Wallström: Türkiye cezaevlerindeki durum kaygı verici

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Türkiye'de muhaliflere yönelik tutuklamaların ve cezaevlerindeki durumun kaygı verici olduğunu söyledi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Türkiye'de muhalif politikacılar, akedemisyenler, gazeteciler ve insan hakları savunucuların tutuklanması ile cezaevlerindeki durumun kaygı verici olduğunu söyledi.

Sol Parti Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Yasmine Posio Nilsson'un konu hakkındaki soru önergesini yanıtlayan Wallström, ”Türkiye'deki gelişmeler oldukça kaygı verici. İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devletinin prensipleri söz konusu olduğunda olumsuz gidişat, 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra hız kazandı” dedi.

Türkiye'deki durumun İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017 yılı dünyada insan hakları raporunda ele alındığını, en azından muhalefetteki politikacıların, akademisyenlerin, gazetecilerin durumlarından söz edildiğini hatırlattı. Raporda ayrıca ceza ve tutuk evlerindeki koşulların kötüleşmesinden de söz edildiğini belirtti.

Hükümetin Türk yöneticileri ile Stockholm ve Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye'deki gelişmeler hakkındaki görüşlerini açıkça dile getirdiğini söyleyen Wallström, hükümetin etkili olabileceğini düşündüğü tüm platformalarda; Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler'de konuyu gündeme getirdiğini ifade etti.

İsveç'in Avrupa Birliği ve üye ülkelerin de Türkiye'nin insan hakları, demokrasi ve hukuk ilkelerine saygı göstermesi için girişimde bulunmaları istediğini de söyledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 17:15

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