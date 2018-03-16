Eğitim Sen: Öğrenciler, neden 5 okul seçmeye zorlanıyor?

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, TEOG yerine getirilen sistemle öğrencilerin istemediği okulları seçmeye zorlandığına dikkat çekti.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, TEOG yerine getirilen sistemle öğrencilerin istemediği okulları seçmeye zorlandığına dikkat çekti. Aydoğan, hiçbir yetkilinin bugüne kadar sınavsız yerleşen öğrencilerin, neden 9 okul içerisinde tercih yapmak zorunda olduğu sorusuna tatmin edici bir yanıt vermediğini belirterek, “Neden 3 Anadolu, 3 İmam Hatip, 3 Mesleki Teknik Anadolu liseleri? Neden 5 okul tercih etmek zorunda bırakılıyor?” diye sordu.

TEOG kaldırılarak yerine Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi getirildi. Eğitim Sen, düzenlediği basın açıklamasında yeni sistemi değerlendirdi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) planladığı yüzde 10'luk öğrenci kesiminin sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmesinin neye göre belirlendiğini ve neden sınırlandığını sordu.

Yeni sisteme göre belirlenecek 9 okul içerisinde öğrencilerin 5 tercih yapmaya zorlandığını belirten Aydoğan, bunun tercihin mantığına aykırı olduğunu söyledi. Herhangi bir MEB yetkilisinin bugüne kadar sınavsız yerleşen öğrencilerin, neden 9 okul içerisinde tercih yapmak zorunda olduğu sorusuna tatmin edici bir açıklama yapmadığını belirten Aydoğan, “Neden 3 Anadolu, 3 İmam Hatip, 3 Mesleki Teknik Anadolu liseleri? Neden en az 5 okul tercih etmek zorunda bırakılıyor? Siz insanları neye zorluyorsunuz? MEB'in yaptığı 'Hiç bir insan istemediği okula girmeyecek' açıklaması anlamını yitirmiyor mu?” sorularını sordu. Aydoğan, tercihe dayalı sistemin bu noktada dayatmaya dayalı sistem olacağını söyledi.

ANADOLU LİSESSİ İSTENİYOR, İMAM HATİP YAPILIYOR

İmam hatip ve meslek liselerine verilen teşvik ve desteklere rağmen, Anadolu liselerinin daha çok tercih edildiğini belirten Aydoğan, “Bu tercihi hiçbir politik düşünce değiştirmiyor. Herkes iyi bir eğitim almak ve iyi yerlere gelmek istiyor” dedi. Örneğin; İstanbul'un Üsküdar ilçesinde anadolu lisesinin meslek lisesinden az olduğuna dikkat çeken Aydoğan, “Burada öğrencilere ucuz iş gücü dayatılıyor. İmam Hatip okulu dayatılıyor. Ayrıca 5 İmam Hatip Lisesi'ni, Kız İmam Hatip Lisesi yaptılar. 2 anadolu lisesini kız anadolu lisesi yaptılar ve karma eğitimi de ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” dedi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde ise imam hatip liselerinin tercih edilmediğini belirten Aydoğan, buna karşın Çankaya'ya üç yeni imam hatip lisesi yapmaya başladıklarını söyledi.

'SADECE ÖZEL OKULLARIN İSTEKLERİ DİKKATE ALINDI'

Bu sınav sistemi sürecinde velilerin dinlenmediğini, itirazlarının dikkate alınmadığını, eğitim sendikalarının itirazının dikkate alınmadığını vurgulayan Aydoğan, “sadece özel okulların itirazı dikkate alındı. Özel okullar üç şey söyledi ve üçü de gerçekleşti. Özel okullara yerleştirme tercihlerde öne alındı. Bu durumda velilerin büyük çoğunluğu, çocuğunu bu eğitim sisteminin kaosuna bırakmak yerine emeğinden biriktirdiği ne varsa çocuğunun geleceği için özel okula aktaracak. Yine özel okullar soru sayısı arttırılsın denildi, arttırıldı. Soru sayısı 60'dan 90'a çıkarıldı. Sorular sadece 8. sınıftan sorulsun dendi, hemen adım atıldı. Üç yanlış bir doğruyu götürsün dediler, üç yanlış bir doğruyu götürecek” diye konuştu. Her öğrencinin istediği okul türünde ve istediği okulda eğitim alması temel bir insan hakkı iken bugün yaşananların gençlerin geleceklerinin ve hayallerinin elinden alınması olarak niteleyen Aydoğan, “MEB yetkilerini çocukların üstün çıkarları yerine başka bir amacı gerçekleştirmek için kullanmaktadır. Çocuklarımız için mücadele edeceğiz”dedi.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'

Eğitim sendikalarını dinlemeyen MEB'in, söz konusu özel okullar olduğunda, söz konusu sermaye olduğunda onların isteklerinin hemen hayata geçirdiğini söyleyen Aydoğan, “Burada özel okullar ve

devlet okulları arasındaki eşitsizlik güçlü bir şekilde büyüyecek”dedi. Bugünden itibaren “Öğrencime Dokunma” kampanyası başlatacaklarını belriten Aydoğan, sınavın başladığı güne kadar velilerle bir araya gelerek yeni sınav sistemine ilişkin hukuki süreçleri başlatarak eylem ve etkinlikler yapacaklarını ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 16:04

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