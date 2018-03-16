Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşlemeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ı eleyen Bayern Münih'in rakibi Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma oldu. Çeyrek Final ilk karşılaşmaları 3-4 Nisan, rövanşlar ise 10-11 Nisan'da oynanacak.

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

Barcelona - Roma

Sevilla - Bayern Münih

Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 15:00

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