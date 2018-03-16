Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşlemeleri belli oldu
16 Mart 2018 14:57
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ı eleyen Bayern Münih'in rakibi Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma oldu. Çeyrek Final ilk karşılaşmaları 3-4 Nisan, rövanşlar ise 10-11 Nisan'da oynanacak.
EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:
Barcelona - Roma
Sevilla - Bayern Münih
Juventus - Real Madrid
Liverpool - Manchester City (DHA)
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