Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşlemeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşlemeleri belli oldu

    • 16 Mart 2018 14:57

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ı eleyen Bayern Münih'in rakibi Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma oldu. Çeyrek Final ilk karşılaşmaları 3-4 Nisan, rövanşlar ise 10-11 Nisan'da oynanacak.

    EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

    Barcelona - Roma 

    Sevilla - Bayern Münih 

    Juventus - Real Madrid

    Liverpool - Manchester City (DHA)
     

    Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 15:00
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