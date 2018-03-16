'Endüstriyel raflar kamusal denetim altına alınmalı'

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Tuzla’da bir antrepoda endüstriyel rafların işçilerin üzerine düşmesi üzerine açıklama yaptı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu 15 Mart 2018 tarihinde Tuzla Orhanlı’da bulunan bir antrepoda endüstriyel rafların işçilerin üzerine düşmesi ve 4 işçinin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.



İçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının sermaye çıkarları doğrultusunda düzenlenmesi ve hemen her sektörde yaşanan ucuz ve kalitesiz hizmet anlayışının iş güvenliğinde de ana felsefe haline getirilmek istendiğini vurgulayan Tataroğlu, “Yaşanan iş kazaları göstermektedir ki ‘’ucuz iş güvenliği’’ yoktur ‘’iş güvenliği’’ vardır. Bu nedenle ilgili yönetmelikler kapsamında yapılması gereken kontrol ve bakımların ihmal edilmesi, kar hırsı ile görmezlikten gelinmesi insan hayatlarının acı bir şekilde sona ermesine ve birçok çalışanın yaralanarak sakat kalmasına sebebiyet vermektedir” dedi.

Antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi: 4 yaralı

Son dönemde yaşanan iş kazalarının ve bu kazaların sonrasında oluşan ölüm ve ağır yaralanmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşlara birçok görev yüklediğinin altını çizen Tataroğlu. Şunları söyledi: “15 Mart 2018 tarihinde Tuzla Orhanlı’da bulunan bir antrepoda meydana gelen endüstriyel raf kazasında 4adet işçinin yaralanması ile sonuçlanmıştır. Kaza medyaya yansıtıldığı gibi forklift çarpması sonucu gerçekleşmemiştir.

Endüstriyel raf kazalarının oluşma nedenleri istifleme makinalarının çarpmalarından kaynaklı gerçekleşebileceği gibi;

* Endüstriyel rafların standartlara uygun olarak kurulmamaları,

* Endüstriyel raf elemanlarında (ayak, travers, emniyet pimi gibi) oluşan deformasyonlar,

* Endüstriyel raflara maksimum taşıma kapasitesi üzerinde yüklemelerin yapılması,

* Yüklerin raf üzerine uygun pozisyonda istiflenmemesi,

* İstifleme elemanları ve rafların güvenliğinden sorumlu eğitimli bir personel olmaması,

* Bakım ve periyodik kontrollerin uygun şekilde ve periyodda yapılmaması şeklinde de gerçekleşebilmektedir.”



Ülkede bu tür kaza ve yaralanmaların önlenmesine yönelik mevzuat olmadığını ifade eden Tataroğlu “Endüstriyel raf kontrollerinin montajı, bakımı konusunda teknik kriterler, yetki ve sorumluluklar belgelendirmeler ve periyotlar net olarak tanımlanmalıdır. Bu ürünlerin periyodik kontrolleri kamusal denetim mantığı çerçevesinde ele alınmalı, piyasa eliyle yürütülen denetim sistemine derhal son verilmelidir. Ülkemizde, kaza olduğunda sorumlusunun bulunup cezalandırıldığı sistem, bunun yerine kaza olmasının önlendiği kamusal denetim mantığıyla yeniden düzenlenmelidir.

Kamusal denetim güvenli bir iş yaşamı bu konuyu çözümlemiş gelişmiş ülkeler gibi ülkemizin de hak ettiği bir olgudur.



Sonuç olarak, ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçilmesi denetim mekanizmasının yukarıdaki belirtilen maddeler dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Denetimler artırılmalı ve denetimler sonucu caydırıcı cezalar verilmelidir. Kazaları önlemek adına Makina Mühendisleri Odası olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi ve bu alandaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olabileceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi. (HABER MERKEZİ)





Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 14:47

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