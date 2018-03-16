Tarım işçiliğiyle geçinen aile kaza sonucu perişan oldu

Adana'da çadırda kalan ve tarım işçiliği ile geçinen 13 çocuklu aile, geçirdikleri trafik kazasının ardından çalışamaz ve karınlarını doyuramaz halde.

Adana'da tarım işçiliği yaparak geçimini sağlayan aile, kendilerini taşıyan aracın kaza yapmasıyla perişan hale düştü. Çocukların da içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu yaralanan aile üyeleri, çalışamadıkları için geçimlerini sağlayamıyor, karınlarını doyuramıyor.

Adana Merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde, naylon çadırda yaşamlarını sürdüren ve tarım işçiliğiyle geçimini sağlayan 22 kişilik aile, yaşadığı trafik kazasının ardından perişan oldu. En küçüğü 2 buçuk aylık 13 çocuk ve 9 yetişkinden oluşan ailenin tarladan dönerken bindikleri minibüs, 11 Mart Pazar günü Ceyhan ilçesine bağlı Erikli Köyü'nde şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralanırken durumu ağır olan 2 kişinin tedavisi sürüyor. Tarım işçiliğiyle geçinen aileden birçok kişi kazadan sonra çalışamaz hale geldi.

'ÇOCUKLARIM OKULA AÇ GİDİYOR'

Tarım işçiliği yaparak geçinen aile, kaza sonrası perişan oldu (Fotoğraf: DHA)

Beli ve ayağında kırıklar olduğu için çalışamayan 5 çocuk annesi Ayşe Demir, yaşadıkları kazanın ardından perişan olduklarını söyledi. 15 yıldır çadırda yaşadıklarını ve çalışamadıkları için gelirleri olmadığını söyleyen Demir, "4 aile beraber yaşıyoruz, eşim bakıyor bize. Görümcemin eşi bıraktı gitti, 5 çocuğuyla o da bizle kalıyor. Çok kötü durumdayız. Zaman geliyor çocukları besleyemiyoruz, okula çoğu zaman aç gidiyorlar. 2 buçuk aylık bebeğim oldu, süt alamıyorum. Sütüm bazen iyi beslenmediğim için gelmiyor, çocuk da doymayınca ağlıyor. Çocuk bezi dahi alamıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ TEMİZ BİR HAYAT YAŞASIN'

Çoğu zaman okula gidemeyen çocuklar karınlarını bile doyurmakta zorluk çekiyor (Fotoğraf: DHA)

Ayakta kalmaya ve yaşamaya çalıştıklarını ifade eden Ayşe Demir şöyle devam etti: Bize bir el uzatmalarını istiyoruz. Çadırda yaşam çok kötü. Bunu yaşayan bilir, yaşamayan bilemez. Yağmur altında çadırda yiyecek bulamadığımız günler oluyor. Çocuklarımız yağmurda, rüzgarda çığlık çığlığa ağlıyor. Çalışan bir eşim var, o da göğsünden rahatsız. 21 kişi eşimin eline bakıyoruz. 6 çocuğumuz okula gidiyor. Çocuklarımız temiz bir hayat yaşasın. Biz 15 yıldır bu çadırda yaşıyoruz, neden bizi kimse görmüyor? Çoğu yerden yardım istiyoruz, bir karton yiyecek gönderiyorlar, başka da bir destek görmüyoruz.

4'ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİSİ GÜLBEYAZ: PARAMIZ YOK DİYE BİZİMLE DALGA GEÇİYORLAR

4'üncü sınıf öğrencisi olan Gülbeyaz Demir, çoğu zaman okula gidemediğini söyleyerek "Ayağıma giyecek ayakkabı bulamıyorum, ayakkabısız gidiyorum. Bazen okula aç gidiyorum. Kuzenlerim, ağabeylerim de gidemiyor. Arkadaşlarımız, paramız yok diye bizimle dalga geçiyorlar. Onlar okula yiyecek götürüyor, biz götüremiyoruz. Biz okulda aç kalıyoruz" dedi. (DHA)

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