'Alsancak Elektrik Fabrikası'nın satışına izin vermeyiz'

İzmir’de Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikası önünde açıklama yapan TMMOB üyeleri fabrikanın satışına karşı mücadele çağrısı yaptı

Satışa çıkarılan Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikası önünde açıklama yapan TMMOB üyeleri, korunması gereken yapının ticari yapılaşmaya açılamasına karşı mücadele çağrısı yaptı.

Tarihi Alsancak Elektrik Fabrikasının, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nin satış listesinden çıkarılmaması üzerine TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, açıklama yaptı. Fabrika önündeki açıklamaya CHP İzmir Milletvekilleri ve İzmir'e Sahip Çık Platformu da katılarak destek verdi.

Basın metnini okuyan EMO İzmir Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, kentin önemli sembollerinden biri olan Alsancak Elektrik Fabrikasının binasının amaç dışı bir şekilde ticarileşmesine izin vermeyeceklerini dile getirerek " Elektrik fabrikasının kamusal kimliğinin yok edilmesinine neden olacak özelleştirme kararıyla, İzmir Yeni Kent Merkezi İmar Planlarının temel ilkeleri tamamen yok edilmektedir. Ülkenin en zor yıllarından kıt kaynaklarla kamulaştırılmış bu tarihi değerimizin özelleştirme adı altında haraç-mezat satılmasına İzmirliler olarak izin veremeyiz" dedi.

Özelleştirme İdaresi'ne İzmirlilerin taleplerini dikkate alması gerektiğini de belirten Uğurlu şunları söyledi "Kentin, İzmirlinin bu ortak sesini, hep birlikte büyütelim; tarihi değerimizin kültürel yaşama katkı sağlayacak şekilde teknoloji müzesi ve eğitim merkezine dönüştürülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” niteliğindeki Elektrik Fabrikası’nın “özelleştirme” adı altında zamanla yok edilerek, arazisinin ticari olarak yapılaşmaya açılmasına karşı hep birlikte mücadele edelim". (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 14:29

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