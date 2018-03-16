Bolu Hapishanesi'nde çıplak arama iddiası

Zeynep Yayla, Bolu F Tipi Cezaevinde siyasi mahkum oğluna çıplak arama dayatması yapılması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Zeynep Yayla siyasi mahkum oğluna çıplak arama dayatması yapılması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yıllardır Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde yatan oğlu Emrah Yayla, iddiaya göre Bolu F Tipi Cezaevine nakledildiğinde çıplak aramaya maruz kaldı. Güvenlik tedbiri gerekçesiyle yapıldığı belirtilen çıplak aramaya tepki gösteren anne Yayla, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başka bir hapishaneden nakledilen oğlunun nasıl “yasak madde ve eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emareler”in bulunacağını soran Yayla, bu tip uygulamaların rutin bir işkence haline geldiğine dikkat çekti. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 14:14

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