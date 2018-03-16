Adana'da çocuğa cinsel istismar davasında 51 yıl hapis cezası 

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir düğün esnasında 4 yaşında çocuğa istismarda bulunan sanık Sedat K.’ye 51 yıl hapis cezası verildi

Adana’nın Yüreğir ilçesi, Levent mahallesinde 10 Şubat'ta bir düğün esnasında 4,5 yaşında çocuğa istismarda bulunan sanık Sedat K.’ye bugün Adana 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 21 yıl yıl ceza verildi.

Adana'da 4,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

İddianame 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 45 yıl, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 21 yıl olmak üzere 66 yıl ceza istemi ile hazırlanmıştı.

Sedat K. 10 Şubat günü düğün evine girerek 4,5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunmuştu. Saldırıyı birini görmesi üzerine evden kaçan Sedat K. polis tarafından yakalanmış, mahkeme tarafından tutuklanmıştı. (Adana/ERENSEL)





Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 14:06

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