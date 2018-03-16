‘The Deminer’ filmine Prag’dan ödül

Hogir Hirori’nin yönettiği 'The Deminer' (Mayın Temizleyici) filmi 20. One World International Film Festitali’nde en iyi belgesel film ödülü aldı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Yönetmenliğini Hogir Hirori’nin yaptığı “The Deminer” (Mayın Temizleyici) filmi Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen 20. One World International Film Festitali’nde en iyi belgesel film ödülüne layık görüldü.

Belgeselinde mayınların insanlar için yarattığı tehlikelere dikkat çekmek istediğini belirten Hirori, “Savaşlarda daha çok birbirlerine karşı savaşan güçlerden söz edilir. O bölgede olanlar ve insanların yaşadıkları trajediler gözden kaçar. Daha önce savaştan kaçan sığınmacıların yaşamlarını anlatan bir belgesel yapmıştım. Bu kez de bölgede yaşayan halk için büyük sorun oluşturan mayınlara dikkat çekmek istedim” dedi.

Savaşın bitmesine rağmen insanların daha önce yerleştirilen mayınlardan dolayı yaşamlarını yitirdiklerini söyleyen Hirori, şunları dile getirdi: “Bu yüzden mayınlar üzerinde yoğunlaştım. Bölgede en iyi mayın temizleme işini Berwari yaptığı için belgeselde ona yer verdim. Sakatlanmasına rağmen hiç bir karşılık beklemeden insanların yaşamlarını kurtarmak için gönüllü olarak mayınların temizlenmesi işini üstlendi”

JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ ALDI

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Hollanda’da Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde gösterilen “The Deminer” Juri Özel Ödülü’nü almıştı. “The Reminer” 5-11 tarihleri arasında Stockholm’de düzenlenen Tempo Belgesel Film Festivali’nde gösterildi. 16 Mart gününden itibaren de İsveç’in değişik yerleşim birimlerindeki sinemalarda gösteriliyor.

Uzun yıllardan bu yana İsveç’te televizyonlarda çalışan Hirori, ilk belgesel filmini 2007 yılında çekti. 2014 yılında da Şengal’e giderek IŞİD çetelerinin saldırılarına uğrayan Êzidîlerle söyleşiler yaptı ve hazırladığı belgesel İsveç devlet televizyonunda gösterildi.

MAYINLARA KARŞI VERİLEN MÜCADELEYİ ANLATIYOR

83 dakikalık Kürtçe belgesel Irak ordusunda görev yapan 8 çocuklu Albay Faxir Berwari’nin Irak’ta binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan mayınlara karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Mayınların pek çok sivilin yaşamına mal olduğunu gören Faxir, gerekli aletleri olmamasına rağmen sınırlı olanaklarıyla mayınları etkisiz hale getirme işini üstlenir. İnsanların yaşamlarını kurtarmak için büyük bir çaba gösteren Berwari, mayınları temizlerken bir bacağını kaybettiği için emekli edilir. Ancak bacağını kaybetmesi ve emekliliğe sevk edilmesi Berwari’yi mücadelesinden alıkoyamaz. Temin ettiği plastik takma bir ayakla mayınları temizlemeyi sürdürür. Yardımcılardan birine de kendisi mayın temizlerken olanları filme kaydetme görevi verir.



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 14:16

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