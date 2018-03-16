OHAL’in kaldırılması için AİHM’e başvuru yapıldı

OHAL’e Karşı Hukukçular ile Ankara Barosu üyesi avukatlar, OHAL’in tedbiren durdurulması için AİHM’e başvuru yaptı.

OHAL’e Karşı Hukukçular ile Ankara Barosu üyesi bir grup avukat, OHAL’in kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yaptı. Konuya dair avukatlar, Ankara Adliyesi’nde basın açıklaması yapmak istedi ancak polis, valilik kararı gerekçesiyle açıklama yapılmasını engelledi. Bunun üzerine avukatlar basın metnini okumadan gazetecilere sözlü bildirim yaptı.



Bilgilendirmeyi yapan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Ramiz Erinç Sağkan, “OHAL’in altıncı kere uzatılmasına ilişkin tedbiren durdurulması için AİHM’e başvuru kararı aldık. Bugün aslında sizler içi bir açıklama metni hazırlamıştık. Valilik kararı ile bu açıklama yasaklandı, yapamıyoruz. Aslında bugünkü hukuksal başvurunun temel hak ve özgürlüklerini, insan haklarını ne kadar yakından ilgilendirdiğini, bir basın açıklamasına bile tahammülün olduğu yerde ne kadar doğru olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.



Ardından avukatlar, adliye binasındaki postaneden AİHM’e başvurularını gönderdi. (Ankara/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 13:36

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