TSK’den Afrin’e Arapça ve Kürtçe bildiri: TRT dinleyin

Afrin operasyonu 56. gününde devam etti. TSK Afrin’deki sivillere havadan bildiri dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 20 Ocak’ta “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla başlatılan Afrin operasyonu 56'ncı gününde de devam etti. TSK, Afrin'deki sivillere jetlerden Kürtçe ve Arapça bildiri attı ve Afrinlilerden TRT Radyosu'nu dinlemeleri istendi.

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada “Harekâtın başından beri, 6'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 530 teröristin etkisiz hale getirildi” dedi.

DHA: 5 KÖY VE 3 TEPE KONTROL ALTINDA

DHA Afrin'in Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile 524 ve 544 rakımlı tepelerin kontrol altına alındığını söyledi. Daha sonra ise Şeyh Bilal, Küçük Meydan ve Kurdane köyleri ile 801 rakımlı tepenin de kontrol altına alındığı duyuruldu.

TSK, AFRİN’E ARAPÇA VE KÜRTÇE BİLDİRİ ATTI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki sivillere jetlerden bildiri attı. Kürtçe ve Arapça atılan bildirilerde Afrinlilerden TRT Radyosu'nu dinlemeleri istendi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Afrinli Kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teroristlere dur demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'den ayrılmak isteyenler, TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar; sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT radyosunu dinleyin." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 13:32

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