Metroda kadına saldırı; şüpheli adliyeye sevk edildi
16 Mart 2018 11:49
Kadıköy'de bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü için gözaltına alınan Atınç M. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Kadıköy'de bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü için gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bostancı Metro Durağı'nda meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan Atınç M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevkedilen Atınç M., adliyeye girereken basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. (DHA)
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