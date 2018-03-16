Brezilya’da sosyalist meclis üyesi öldürüldü, halk ayaklandı

Brezilya’da belediye meclisi üyesi ve insan hakları savunucusu Marielle Franco’nun silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi yüz binleri ayağa kaldırdı.

Brezilya’da belediye meclisi üyesi ve insan hakları savunucusu Marielle Franco’nun silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Kendisi de Rio de Janeiro kentinin yoksul favelalarından biri olan Mare’de doğan Franco, polis şiddetine karşı eleştirileriyle öne çıkıyordu.

Çarşamba gecesi öldürülen Franco için dün gece Rio’da toplanan yüz binler, katillerin bulunmasını ve yoksullar üzerindeki polis şiddetini protesto etti.

Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSOL) üyesi olan 38 yaşındaki Marielle Franco, polis şiddetine karşı, kadın hakları ve Brezilya’nın en yoksulları ve şiddetin de hedefi olan siyah Brezilyalıların hakları konusundaki mücadelesiyle tanınıyordu.

Franco’nun öldürülmesi siyasi bir infaz olarak değerlendiriliyor.

Rio Polis Şefi Rivaldo Barbosa da, yaptığı açıklamada, “infaz” ihtimalini de değerlendirdiklerini söyledi. Saldırıda Franco’nun şöförü de yaşamını yitirirken, basın sorumlusu ise yaralı kurtuldu.

Franco, geçtiğimiz günlerde paylaştığı Twitter mesajında, “Polise atfedilebilecek genç bir erkek cinayeti daha. Matheus Melo öldürüldüğünde kiliseden çıkıyordu. Bu savaşın sona ermesi için daha kaç kişi ölmek zorunda?” demişti. (DIŞ HABERLER)





Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 11:46

www.evrensel.net