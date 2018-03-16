Hüda Kaya’dan Meclis’te toplumsal yozlaşmaya tepki 

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, toplumdaki yozlaşmaya isyan etti.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yaşanan toplumsal yozlaşmaya Meclis kürsüsünden isyan etti. Kaya, 16 yıllık muhafazakâr bir iktidar döneminde çocuk ve kadınlara dönük taciz ve tecavüzün artması, din âlimi diye geçinen şarlatanların sapıklıkları karşısında “Artık sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, toplumdaki yozlaşma üzerinde durdu. Bugüne kadar görülmemiş derecede bir ahlaki ve inanç çürümesiyle karşı karşı olduklarını söyleyen Kaya, toplumun ahlaki ve inanç olarak kötü boyutlara vardığına dikkat çekti.



Kaya, “Durum o kadar korkunç boyutlara geldi ki her gün, her saat duyduğumuz yeni bir haberle sarsılıyoruz resmen. 16 yıllık bir muhafazakâr iktidarda bu toplumun çocukları, hocaları, din âlimi diye geçinen şarlatanları böyle mi, bu hâllere mi gelecekti diyoruz artık. Artık çocuklarımızın güvenliği kalmadı, kadınların geleceği kalmadı, halkımızın umudu kalmadı. Bir cemaate mensup hoca kılıklı biri çıkıyor, ‘Tek kadınla yetinen erkek sapıktır’ diye böyle bir ahkâm kesiyor utanmadan. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir sapıklık görülmüş değil. Yine bir tanesi, bugünkü yeni bir haber. 6 yaşındaki bir çocuk ‘Anne, ben hamile kalır mıyım’ deyince tecavüze uğradığı anlaşılıyor. Bu bir değil, beş değil, yüz değil, yüzlerce örnek var böyle. Bunlar için bir şey yapmak gerekmiyor mu? Sizlerin de ailesi var, sizlerin de çocukları var, gençleriniz var, geleceğimiz var, 80 milyon insanın umudu var. Artık sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

'KELİMELER TÜKENMİŞ DURUMDA'

Bugün yaşananları 28 Şubat süreci ile kıyaslayan Kaya, “28 Şubat edebiyatı yapan ey iktidar vekilleri, bugün kaç tane şehrin emniyetinde gözaltında kaç kadının başörtüsünün açıldığını biliyor musunuz?” diye sordu.



Kaya, sözlerinin devamında şunları söyledi: “İyi biliyorsunuzdur muhakkak. Bırakın onu, Erdemli'de biyoloji öğretmeni bir kadın kızıyla gözaltına alınıyor. Duruşunu, inancını, şunu bunu desteklemeyebiliriz, mesele bu değil. Bir kadının -kim olursa olsun- karşı karşıya kaldığı tehlikedir, tehdittir söz konusu olan. Bir kadın, kızıyla gözaltında sorgulanıyor ve kızına tecavüz etmekle tehdit ediliyor. Artık vicdanları kurtarmanın zamanı geldi geçiyor. Söylenecek söz yetmiyor artık, kelimeler tükenmiş durumda.”

‘KADINLAR DEVLETİN EVİNDE TECAVÜZ İLE TEHDİT EDİLİYOR’

Kadınların devlet kurumlarında artık tecavüz ile tehdit edildiklerini söyleyen Kaya, “Her gün kadın ve çocuk tecavüzlerini konuşup, çözüm bulalım diye bizler çırpınırken, gözaltında bile devletin güvenlik güçlerinin elindeyken -ki orası sonuçta bir devlet kurumudur- orada bile kadınlar eğer tecavüzle tehdit ediliyorlarsa, bunu biraz düşünmek gerekiyor” diye konuştu. (Ankara/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 11:35

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