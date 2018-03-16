'Madonna'nın adı subliminal uyuşturucu mesajı içeriyor'

Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu vekillere sunum yaptı, Madonna'nın isminin subliminal uyuşturucu mesajı verdiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu vekillere sunum yaptı, Madonna'nın ismininin bir uyuşturucu maddesine benzerliğinden dolayı subliminal mesaj verdiğini savundu.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu'na ilginç bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu'na yaptığı sunumda şu ifadeler yer aldı:

“Bakın, Madonna dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye geldi dört beş yıl önce. Madonna’nın içindeki sesli harfleri çıkartın lütfen ‘m’ ilk harfi —’a’yı çıkartın- ikinci harf ‘d’ üçüncü harf ‘n’ dördüncü harf ‘n’. Yani ‘mdnn’. ‘MDMA’ diye bir madde var ya ‘ecstasy’, ‘mdnn’… Bir bakın turne kapağına, böyle kafası bulanmış, madde keyfinde olmuş bir kadın yüzü. Bakın, bu, gizli subliminal mesaj.”

‘LOUIS ARMSTRONG HEP MADDEYİ ÖVÜYOR’

Aşıcıoğlu sunumunu Madonna ile de bitirmedi ve devam etti: “Bakın, Louis Armstrong'un ‘muggles’ diye bir şeyi vardır. Caz üstadı, hakikaten onun sanatçı kimliğine bir şey demiyorum ama o caz albümünün içinde hep maddeyi öven laflar var. Bunları dahi hesap edecek bir birim lazım. Madonna’yı o albümle sokmayacaksınız Türkiye’ye ya da en azından, girdiyse belli yaş grubuna izin vereceksiniz.”

SPİCE GİRLS, AKB GRUBU...

“AKB48 denilen bir madde var. Bu maddeler ilk çıktığında baharat diye satıldı. Baharat denince aklınıza Baharat Kızlar, İngiltere’deki o şarkıcı grup geliyor, Spice Girls. Uzakdoğu kaynaklı bu ürünler, daha ziyade Çin, vesaire kaynaklı. Bunun Uzakdoğu versiyonu neresi? İşte Seul’da mesela, mini etekli kızlardan oluşan 48 kişilik bir rap topluluğu var ve adı da AKB. Bunların hepsini düşünerek bizler bilimsel temelli politikalar üretmeliyiz.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 11:28

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