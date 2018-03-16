İzmir’de sendikacılar gözaltına alındı

İzmir'de KESK'lilere yönelik yapılan operasyonda 3 kamu emekçisi gözaltına alındı.

İzmir'de KESK üyelerinin evlerine bu sabah operasyonlar düzenledi. Edinilen bilgilere göre, Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı, Şube yönetim kurulu üyesi Recep Temel ve Eğitim Sen İzmir 6 Nolu Şube'nin eski başkanlarından İdil Uğurlu gözaltına alındı.

Gözaltıların gerekçesi belirtilmezken 'ihbar olduğu ' söylendi. 3 KESK üyesi evinde yapılan aramaların ardından ifade işlemleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Gözaltı sayısının artması bekleniyor. Gözaltıların Newroz öncesi yapılan operasyonlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. (İzmir/EVRENSEL)

Adana, İzmir ve İstanbul'da Newroz öncesi operasyon

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 10:33

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