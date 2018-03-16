IMF Türkiye için büyüme öngörüsünü yüzde 4.3'e yükseltti

IMF Türkiye için 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerini 0.8 puan artırarak yüzde 4.3 düzeyine çıkardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerini, geçen Ekim ayındaki öngörüyü 0.8 puan artırarak yüzde 4.3 düzeyine çıkardı.

IMF'nin 19-20 Mart'ta yapılacak olan G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı için hazırlanan raporda ayrıca Türkiye'nin borç oranlarındaki artışa karşı önlem alınabileceğine dikkat çekildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 10:23

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