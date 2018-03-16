28 ilde hakim ve savcı adaylarına 'FETÖ' operasyonu

‘FETÖ’ soruşturmasında savcı ve hakim olmaya hazırlandığı öne sürülen 68 kişi hakkında arama kararı alındığı ve gözaltıların olduğu bildirildi.

FETÖ'nün 'Çalışma Evleri' olarak adlandırılan evlerinde kalarak hakim ve savcı olmak için sınavlara hazırlandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 28 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli hakkında gözaltın kararı bulunuyor. Polis ekiplerinin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 09:23

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