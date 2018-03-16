Cumhuriyet davasının 7. duruşması bugün görülüyor

Akın Atalay’ın 502 gündür tutuklu bulunduğu Cumhuriyet davasının 7. duruşması bugün Silivri’de görülecek. Duruşmada savcı mütalaasını açıklayacak.

Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın 502 gündür tutuklu bulunduğu Cumhuriyet davasının 7. duruşması bugün Silivri’de görülecek. Duruşmada savcı mütalaasını açıklayacak.

Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasının suçlama konusu edildiği davanın 7. duruşması bugün Silivri Cezaevi’nin karşısındaki duruşma salonunda görülecek. Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı ve Avukat Akın Atalay’ın 502 gündür tutuklu bulunduğu dava kapsamında bir önceki duruşmanın ara kararına istinaden savcı Hacı Hasan Bölükbaşı’nın esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü davanın 9 Mart’taki 6. duruşmada mahkeme başkanı ara kararda Sabuncu’nun tahliyesini “Boğaz’ı görmeyi istiyormuş, gitsin görsün” sözleriyle, Şık’ın tahliyesini ise “Soner Yalçın dedi ki ‘Ahmet Şık’ın annesi ermiştir, onu üzmeyin” sözleriyle duyurdu. Atalay’ın tutukluluğun devamı ile ilgili de “Kaptan gemiyi en son terk eder” dedi.

Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar veren mahkeme, Ahmet Şık ve Cumhuriyet’in muhasebe çalışanı Emre İper’e örgüt propagandası suçlamasıyla ek savunma hakkı verilmesine hükmetmişti (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 09:18

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