Banksy bu kez Zehra Doğan'ı duvara resmetti

Sokak sanatçısı Banksy, gazeteci Zehra Doğan'ın tutuklanmasını protesto için Manhattan’da yaptığı resimde Doğan’ı parmaklıkların arkasında resmetti.

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın tutuklanmasını protesto için New York'un Manhattan bölgesinde yaptığı bir duvar resminde Doğan’ı parmaklıkların arkasında resmetti.



Sokağa çıkma yasağı döneminde Mardin Nusaybin'de çizdiği resimleri, sosyal medyada paylaştığı ve 10 yaşındaki bir çocuğun notlarını haberleştirdiği için 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verilen gazeteci ve ressam Zehra Doğan'ın yargılanmasına neden olan çizimi, dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından duvara yansıtıldı.



Doğan'ın yargılanmasına neden olan çizimini New York'un Manhattan bölgesinde duvara yansıtan Banksy, "Bu resmi yaptığı için 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı" diye yazdı.



Bu resmin hemen altında yer alan, genelde cezaevinde gün sayanların attığı ve cezaevi parmaklıklarını sembolize eden siyah çizgilerden oluşan duvar resminde ise Banksy, Zehra Doğan'ı da çizgilerin, parmaklıkların arkasında resmedip, altına da “Zehra Doğan'a Özgürlük” yazdı.



Banksy, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada Doğan için "Ona çok üzülüyorum. Ben, hapis cezasından daha fazlasını gerektirebilecek çizimler yapmıştım" dedi.

New York'taki bu duvar resmi, çizimleri nedeniyle daha önce 30 gün cezaevinde yatan sokak sanatçısı Borf ile ortak yapıldı.



Banksy, Instagram hesabından da Zehra Doğan'ı çizdiği duvar resmini paylaştı.



Dicle Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Zehra Doğan, 2012 yılından beri JİN Haber Ajansı'nda muhabir ve editör olarak çalıştı. “Êzidî Kadınların Çığlığı” haberiyle Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'ne layık görülen Doğan, sokağa çıkma yasaklarının başladığı ilk günlerden itibaren başta Mardin olmak üzere bölgenin birçok yerinde görev yaptı. Hâkim, Zehra Doğan'ın yaptığı resmin “eleştiri sınırlarının ötesinde” olduğuna ve “terör örgütü propagandası suçu” işlediğine hükmetmişti. (MA)



