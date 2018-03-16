Doğu Guta'dan en az 10 bin sivil ayrıldı

Suriye'de cihatçıların kontrolünde olan ancak Suriye tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta'dan en az 10 bin sivilin ayrıldığı bildirildi.

Suriyeli cihatçıların başkent Şam yakınlarındaki en büyük kalesi olarak görülen Doğu Guta'dan binlerce kişi Suriye’nin kontrolündeki bölgeye geçti.

DW Türkçe’nin haberine göre, Suriye'de devlet kontrolündeki El İhbariye, Suriye ordusu tarafından kurulan bir insani koridordan geçen bu sivillerin sayısını yaklaşık 10 bin olarak duyurdu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise bu sayının en az 12 bin 500 olduğunu bildirdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin, Hamuriye kasabasından ayrıldığı belirtildi.

Gözlemevi, Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece rejim güçlerinin kontrolüne geçen Hamuriye'nin, cihatçı gruplardan Feylek er-Rahman'ın çekilmesinin ardından el değiştirdiğini bildirdi.

‘SAATTE 800 KİŞİ’

Suriye ordusunun yeniden ele geçirmek için yaklaşık bir ay önce operasyon başlattığı Doğu Guta'da bu süre zarfında gerçekleşen en büyük göçün yaşandığı günle ilgili konuşan Rus Tümgeneral Vladimir Zolotukhin, "Saatte 800'ü aşkın insan ayrılıyor" dedi.

Doğu Guta'da geçtiğimiz günlerde hasta ve yaralılardan oluşan küçük grupların, daha kuzeydeki bir bölgeden tahliyesi sağlanmıştı. Söz konusu tahliye bu bölgeyi kontrol eden Ceyş'ül İslam (İslam Ordusu) ve Rusya arasındaki anlaşma sonrasında yapılmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden bugün yapılan açıklamaya göre, Suriye ordusu ve beraberindeki birlikler Doğu Guta'nın üçte ikisinde kontrol sağladı. Doğu Guta'daki ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu geçen hafta, cihatçıların kontrolünde kalan kesimi üç ayrı bölgeye bölmüştü. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 08:12

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