Alman meclisinde Türkiye'ye Afrin eleştirisi

Almanya’da Federal Meclis’te düzenlenen Afrin ile ilgili oturumda Türkiye'nin Afrin operasyonu devletler hukukuna aykırı olmakla eleştirildi.

Almanya’da Federal Meclis’te düzenlenen Afrin harekatıyla ilgili tartışma oturumunda iktidar ve muhalefet partilerinden milletvekilleri Türkiye'nin operasyonunu devletler hukukuna aykırı olmakla eleştirdi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Federal Meclis’te dün Türkiye’nin Afrin operasyonuna ilişkin muhalefetteki Yeşiller, Sol Parti, Almanya için Alternatif (AfD) ve Hür Demokrat Parti (FPD) tarafından sunulan önergeler tartışıldı.

Oturumu izleyenler arasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da vardı.

Alman meclisindeki oturumda söz alan muhalefet partilerinden vekillerin yanı sıra koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) milletvekilleri de, Türkiye'nin Afrin operasyonunun devletler hukukuna aykırı olduğunu dile getirdi. Muhalefet partilerinden milletvekilleri ise Alman hükümetinin Türkiye'nin tutumunu açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek kınamamasını eleştirdi. Yeşiller ve Sol Partili vekiller ise "Türkiye'ye silah ihracatı ve silahların modernizasyonuna kesinlikle son verilmesi” yönünde görüş bildirdi. (DIŞ HABERLER)

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