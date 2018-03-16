Medikal malzemeye firma bahanesi!

SGK, kanser hastası Necip Yurdakul'un sigorta karşılamadığı için yıkayıp yeniden kullandığı medikal malzemesi için firma ve kaliteyi sorumlu tuttu.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Kanser hastası Necip Yurdakul'un sigorta karşılamadığı için yıkayıp yeniden kullanmak zorunda kaldığı medikal malzemeler için yazdığı dilekçeye yanıt geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Yurdakul'dan alınan katkı payından firma ve kaliteyi sorumlu tuttu. Yurdakul ise “Ne firmayı ben buldum ne de kaliteyi ben belirledim. Hastane bana yönlendirdi ve hep aynı malzemeleri kullandım” dedi.

“Medikal malzemeyi yıkayıp yeniden kullanıyorum” başlığıyla gündeme taşıdığımız haberde, malulen emekli olan kanser hastası Necip Yurdakul'un kanser tedavisinde kullandığı malzemelerden alınan katkı payına dikkat çekmiştik. Kanser hastası Necip Yurdakul tedavisi için iki ayda bir kesilen 475 TL'ya itiraz ederek, ödediği miktarı geri almak için dilekçe yazmıştı. Yurdakul'un ödediği katkı payına dair verdiği dilekçeye SGK'dan yanıt geldi. Katkı payının firmadan kaynaklandığını savunan SGK yanıtında şöyle dedi. “Dilekçenizde kolostomi-torba adaptörü kullandığınız ve ilgili medikal firma tarafından katkı payı adı altında tarafınızdan ücret alındığı belirtilmiştir. Kullandığınız malzemeler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 'Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler' başlıklı 69. Maddesi kapsamında yer aldığından söz konusu malzemelerden Kanun gereği katılım payı alınmamaktadır. Merkezimizce yapılan kontrolde ödediğiniz tutarın, tıbbi malzemeler arasındaki firma/kalite farkından kaynaklandığı bu nedenle de tarafınıza iadesinin mümkün olmadığı hususunda bilgilerinize rica ederim.”

‘Medikal malzemeyi yıkayıp yeniden yeniden kullanıyorum’

'NE FİRMA NE KALİTE DEĞİŞTİ'

Evrensel'e konuşan Necip Yurdakul, “Tedaviye başladığım 2000'li yıllardan itibaren aynı firmadan ve aynı kalitede kolostomi-torba adaptörü kullanıyorum. Ne firmayı ben buldum ne de kaliteyi ben belirledim. Hastane bana yönlendirdi ve hep aynı malzemeleri kullandım” dedi. SGK'nın kendisine göndermiş olduğu cevapta “Firma ve kalite farkından kaynaklandığı için ödenemez, senin ödediğin katkı payları geri verilemez” dediğini söyledi. “Hasta olabiliriz, kanser de olabiliriz. Bundan sonra ben insana yakışır sağlıklı bir şekilde yaşmak istiyorum. Hem de o hastalığın giderilmesi için kolostomi-torba adaptörü'nün de en kalitelisini kullanıp yaşamak istiyorum”diyen Yurdakul, sosyal devletin olup olmadığının burada anlaşılacağını söyledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 05:32

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