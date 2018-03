Afrin'de sivil ölümleri endişesine karşı çağrı yapıldı

Siyasi partiler ve insan hakları örgütleri, Afrin operasyonunda sivil ölümleri endişesine karşı kuşatmayı durdurma çağrısı yaptılar.

Birkan BULUT

Ankara

Sınır güvenliği” gerekçesiyle başlatılan Afrin operasyonunda kenti bombalanması ve kuşatılması sivillerin hayatı konusundaki endişeleri arttırıyor. Bunun bölgede savaşı büyütürken, Türkiye’de de iç barışı tehlikeye düşüreceğini ifade eden siyasi partiler ve insan hakları örgütleri, bu savaşçı politikaların faturasının içeride ve dışarıda halka çıkacağı uyarısında bulundu, kuşatmayı durdurma çağrısı yaptı.

Afrin operasyonunda kent merkezinde yönelik bombardıman başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur” sözlerinin ardından gelen haberlerde, sivillerin de saldırıdan etkilendiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) ateşkes kararına rağmen süren operasyonda, BM Güvenlik Konseyi Türkiye’yi ateşkese uyma çağrılarını sürdürüyor. Afrin kent merkezinde yönelik ilerleyen operasyonu siyasi partiler ve insan hakları örgütleri ile konuştuk.

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, BARIŞA BAĞLI

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, farklı pazarlıklarla Afrin operasyonuna uluslararası ilişkiler düzeyinde ciddi, etkin bir engelleme gerçekleşmesiyle önlenebildiğini söyledi. Ancak geçmişte benzer süreçlerde olduğu gibi bu tip operasyonlara önce göz yumulup sonra yaşananlardan dolayı ağır cezalandırma vakaları yaşandığını belirten Bilgen, “Afrin’e yönelik tutum hem Ortadoğu’da barışın gecikmesine hizmet eder hem de Türkiye iç barışının daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalmasına zemin oluşturur. Türkiye’nin değil, sadece ülkeyi yönetenlerin hesaplarına göre planlanan bu politika karşısında insani duyarlılık ve dayanışma esirgenmemelidir. Ortadoğu’da barışçıl politika izlenmeden Türkiye’de demokratikleşmenin mümkün olmayacağı tüm muhalif çevrelerce bilinmelidir” dedi.

YANLIŞTA ISRARIN BEDELİNİ HALK ÖDEYECEK

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ise şöyle konuştu: “Bölgede çıkar çatışmaları ve çekişmelerinin baş aktörleri ABD ve Rusya ile yanlarında saf tutan bölge devletleri, güç savaşlarını Afrin üzerinde yoğunlaştırdılar. Bu coğrafyada atılacak her adımın çoklu taraflarca hesabı yapılmaktadır. Türkiye Afrin operasyonu kararıyla bu çatışmanın merkezinde yer almış oldu. Bugüne kadar Afrin kırsalında yürütülen harekat artık kent merkezinin sınırına dayanmış durumda. Yüz binlerce sivil insanın yaşadığı kent merkezinde yürütülecek bir çatışmanın sonuçlarını sivil halk doğrudan yaşamaktadır, bu çatışma sürdüğü sürece yaşayacaktır. Göç etmese kalsa ölümle yüz yüze gelecek, savaştan kaçmak için göç yolunu tutsa yoksulluk, açlık, şiddet başta olmak üzere yurdundan olmanın travmasını her yönüyle yaşayacaktır. AKP iktidarı siyasi hedeflerine ulaşmak için yanlışında ısrarın sonuçlarını görecektir. Bu yanlışta ısrarın elbette bir bedeli olacaktır, bu bedel sadece AKP hükümetine fatura edilmeyecek, yakıcı sonuçlarını bütün bir Türkiye halkı yaşayacaktır. Siyasi iktidar Afrin kuşatmasını bir an önce durdurmalı ve savaşçı politikalardan vazgeçmelidir.”

DIŞ GÜÇLER SURIYE'DEN ÇEKILMELIDIR

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş ise şöyle konuştu: Afrin operasyonunun başlangıcında da bunun ülkemizin ve Suriye halkının lehine sonuçlar üretmeyeceğini aksine ülkemizi daha büyük bir kaosun içine sürükleyeceğini ifade etmiştik. ABD ve Rusya, paylaşım savaşının içinde, bir dış politika izleniyor. Bunun ağır sonuçlarını 8 yıldır yaşamaya devam ediyoruz.

Suriye topraklarına askeri müdahale ile paylaşım savaşında pay kapmaya çalışmak, Türkiye'yi Suriye'deki etnik ve mezhepsel dağılma dalgasının daha çok içine sürüklenmek dışında bir anlam ifade etmeyecektir.

Doğru olan ve Türkiye'nin de çıkarına olan Suriye halkının kaderini kendisinin tayin etmesidir. Bunun için ABD başta olmak üzere tüm dış güçler askeri varlıklarıyla Suriye'den çekilmelidir.

KENTTEKİ SİVİLLER TEHLİKEDE

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Afrin merkezine yapılan operasyonun Türkiye iç hukukunda da, uluslararası hukukta da karşılığı olmadığını dile getirdi. Afrin kent merkezinde yüz binlerce insan yaşadığına dikkat çeken Türkdoğan, “Buranın bombalanması, doğrudan sivillerin zarar görmesi ihtimalinin yüksek olduğunun göstergesi. Son haberler de onu gösteriyor. Oradaki hastane yetkileri, BM yetkilileri, uluslararası insan hakları örgütlerinin de bu konuda açıklamaları var. Hükümetin biz sivillere kastetmiyoruz açıklamasının bir karşılığı yok” dedi. Türkiye’nin öncelikle BM’nin ateşkes kararına uyması gerektiğini ifade eden Türkdoğan, BM kararının Afrin’i de kapsadığını vurguladı. Ateşkes kararı alanların yaptığı açıklamaların da bu yönde olduğunu ifade eden Türkdoğan, “Türkiye’nin amacı sınır güvenliğiydi. Sınır hattı kontrole alındığına göre daha ileriye gidip, kent merkezini bombalamak amacın ötesine geçildiğini gösteriyor. Bu savaş hukuku ihlalleri oluşturacak. Türkiye tarafından ciddiye alınmıyor olabilir ama dünya bunu ciddiye alıyor. Bu nedenle bu operasyon derhal durdurulmalıdır” diye konuştu.

SAVAŞIN BEDELİNİ HALKLAR ÖDÜYOR

Afrin operasyonunun kent merkezinde de sürmesi sivil kayıp endişesini artırıyor. AKP’nin uyguladığı savaş politikalarını kabul etmediklerini belirten Büro Emekçileri Sendikası (BES) İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Dursun Doğan, Savaşın bedelini sadece ezilen halkların ve yoksul aile çocuklarının ödediğini vurguladı.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir de “Bir an önce bu savaşın bitmesi için net olarak tavır koyuyoruz.

Gencecik çocuklarımızın bu kirli savaşta ölmesine, öldürülmesine razı değiliz. Bizler bir an önce bu savaşın son bulmasını, insanların ölmemesini istiyoruz” dedi.

