Kadro verilmemesi AKP’ye tepki yarattı

İzmir'de kara yollarında çalışan taşeron işçiler, kendilerine kadro verilmemesinin işyerlerinde hükümete tepki yarattığını dile getirdi

Metehan UD

İzmir

Hükümetin getirdiği kadro düzenlemesi kamu kurumlarında çalışan yüz binlerce işçiyi çeşitli bahanelerle kapsam dışında bıraktı. Kara yollarında asıl işi yapan taşeron işçiler de ihale şartnamelerine takılarak kadroya geçemedi.

Kadro hakkının önüne geçmek için ihalelerdeki personel giderinin yüzde 70’in altında tutulması ve ihalenin şeklinin ‘anahtar teslim’ olmasından dolayı Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işlerini yürütün taşeron şirketlerde çalışan 15 bine yakın işçinin kadro başvurusu kabul edilmedi.

Kadro taleplerinin görmezden gelinmesinin kabul edilecek bir şey olmadığını belirten işçiler, “İhalelerdeki 2013’ten sonraki değişiklik kasıtlıdır ve bunu yapan kurumdur, devlettir. Şimdi kakmışlar sizin ihaleleriniz kadroya geçmenize uygun değil diyorlar. Bunu utanmadan sıkılmadan söyleyebiliyorlar. Kesinlikle iyi niyetli değiller. İyi niyetli olsalardı zaten bildikleri bu duruma uygun bir KHK düzenlerlerdi” dedi.

‘DÜZENLEME EŞİTLİKTEN UZAK’

Kadro düzenlemesinin içeriğine de değinen işçiler şunları söyledi: “Ballandıra ballandıra anlattıkları, büyük övünç duydukları, yangından mal kaçırırcasına KHK ile yürürlüğe soktukları şey kadro değildir. İşçileri mevcut maaşlarıyla yani asgari ücretle kadroya almak kadro değildir. Kurumda şu an en düşük yevmiye alan kadrolu işçinin işe başlangıç yevmiyesine bakarsın. O anki asgari ücrete bakarsın ve ona göre bir düzenleme yaparak maaşını belirlersin. Mevcut maaşlarıyla kadroya geçecekler saçmalığı çok komiktir işte bu komikliğe kadro diyorlar. Bu adil değildir. Asgari ücretin 1400’den 1600 liraya yükseldiği, üç gün öncesine kadar 1 liraya içtiğimiz çayın 1.25 lira olduğu bir ülkede adillikten söz edilemez. Ücret adaletsizliğinin tavan yaptığı bu ülkede KHK ile oldubittiye getirilen taşeron kadro düzenlemesi adaletten eşitlikten uzaktır.”

‘KADRO DÜZENLEMESİNDE DE SINIFTA KALDI’

İşyerlerindeki ana gündemin bu konu olduğunu ifade eden işçiler, “Kadro verilmemesi Hükümete karşı tepki yarattı. Yapılan bu haksızlığın farkındayız ve öfkeliyiz. Seçimlerde oy vermeyeceğiz ve tanıdıklarımızı da vermemeleri konusunda uyaracağız. Hükümet bu kadro düzenlemesinde sınıfta kaldı. Tabiri caizse eline yüzüne bulaştırdı. Çalışma Bakanının söylediği gibi taşeronda akılalmaz bir çılgınlık yaptılar. Onlara tavsiyemiz bir daha çılgınlık yapmamalarıdır” dedi.

‘SENDİKA SADECE HÜKÜMETİN AĞZINA BAKTI’

Kara yollarında örgütlü olan Yol-İş Sendikasının bu süreçteki tutumunu da değerlendiren işçiler şunları söyledi: “Sendikanın bu süreçteki tutumu cılız kaldı maalesef. Sadece birkaç kişi bu süreci götürmeye çalıştı ama o da yeterli olmadı. Sendika sadece Hükümet yetkililerinin ağzına baktı, örgütlü bir mücadeleye öncülük edemedi. Şubelerde sendika temsilcileriyle taşeron sorununun nasıl çözüleceğini, nasıl mücadele edeceğimizi, nasıl birlik olacağımızı konuşup tartışacağımız yerde Fox TV’nin neden açılmadığının kavgasını yapar olduk.”

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 04:13

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