ABD'ye ait askeri helikopter Irak'ta düştü

ABD'ye ait Pave Hawk tipi askeri helikopterin Irak-Suriye sınırı yakınlarına düştüğü belirtildi.

ABD'ye ait içinde 7 kişinin bulunduğu HH-60 Pave Hawk tipi askeri helikopter, Irak'ın Suriye sınırı yakınlarında düştü.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, içinde 7 kişinin bulunduğu ABD'ye ait HH-60 tipi Pave Hawk tipi askeri helikopter Irak'ın Suriye sınırı yakınlarında düştü. Helikopterde bulunanların akıbeti henüz belli olmazken, ABD Savunma Bakanlığı kaynakları helikopterin düşme nedeninin düşman ateşi sonucu olduğunun sanılmadığını açıkladı. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilirken, helikopterin neden düştüğünü belirlemek için inceleme başlatılacağı belirtildi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 02:52

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