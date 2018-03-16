Kümede kalma yarışında kritik akşam

Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam kümede kalma mücadelesi verilecek. Karabükspor-Osmanlıspor ve Kasımpaşa-Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Süper Lig’de 26. hafta, kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren 2 maçla başlıyor. Saat 20.00’de oynanacak müsabakalarda Karabükspor-Osmanlıspor ve Kasımpaşa-Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

KARABÜKSPOR-OSMANLISPOR

25 maç sonunda topladığı 12 puanla ligin son sırasında yer alan ve kümede kalma umutları iyice azalan Karabükspor, 24 puanla 16. sırada yer alan Osmanlıspor’u ağırlıyor. Ligde oynadığı son 17 maçta 15 mağlubiyet alan Karabükspor, artık planlarını önümüzdeki yıl 1. Lig’de vereceği mücadele için yaptığını açıkça ilan ederken Osmanlıspor ise kümede kalma yolunda mutlak galibiyet peşinde. Son 15 deplasman maçında kazanamayan Ankara ekibi geçtiğimiz hafta Bursaspor’u evinde yenerek moral bulmuştu.

KASIMPAŞA-ANTALYASPOR

Günün diğer maçında ise 25 puanla Osmanlıspor’un bir basamak üzerinde bulunan Antalyaspor, 31 puanlı Kasımpaşa’ya konuk olacak. Bu sezon ligde deplasmanda maç kazanamayan 3 takımdan biri olan Akdeniz temsilcisi, aynı zamanda dış saha maçlarında en az gol atan takım (6) konumunda. Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri, İstanbul’da bu gidişatı değiştirmek istiyor. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 02:43

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