Euroleague’de dev randevu: Fenerbahçe-CSKA Moskova

Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague’de son şampiyon Fenerbahçe, lider CSKA Moskova’yı ağırlıyor. İstanbul Ülker Arena’daki maç, 20.45’te başlıyor.

Avrupa’nın en büyük bütçesiyle mücadele eden ve kadrosunda Nando De Colo, Sergio Rodriguez, Cory Higgins, Will Clyburn, Nikita Kurbanov, Kyle Hines gibi yıldızları barındıran Rus ekibi, Fenerbahçe’ye karşı süregelen mağlubiyet serisini sonlandırmak için parkeye çıkacak.

Bu sezon, Euroleague’de şu ana kadar çıktığı 25 maçta 20 galibiyet alan ve Olympiakos’la zirveyi paylaşan CSKA Moskova, Fenerbahçe’ye karşı 4 maçtır kaybediyor.

Rus ekibi, sezonun ilk bölümünde oynanan müsabakayı da evinde 95-93 kaybetmişti. Fenerbahçe, hızlı başladığı ve uzatmada kazandığı bu maçta özellikle pota altını çok iyi kullanmıştı. Jan Vesely, 19’da 14 saha içi isabetiyle 31 sayı atmış ve yıldızlaşmıştı.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Real Madrid ve Zalgiris Kaunas deplasmanlarında aldığı galibiyetlerle Euroleague’deki iddiasını yeniden ortaya koyan ve 18 galibiyetle üçüncü sırada olan sarı lacivertliler çıkışını sürdürmek istiyor. Hem Euroleague hem de CSKA Moskova karşısındaki galibiyet serisini devam ettirmek için parkeye çıkacak olan Zeljko Obradovic’in öğrencileri, bu sezon iç sahada oynadığı 12 maçın 9’unu kazandı. CSKA ise deplasmandaki 12 müsabakada 8 galibiyet aldı.

UNICAJA MALAGA-PANATHINAIKOS

Euroleague’de günün ve aynı zamanda 26. haftanın son maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga, Yunan devi Panathinaikos’u ağırlayacak. 25 maçta 10 galibiyeti olan Malaga, playoff şansını devam ettirmek için mutlaka kazanmak zorunda. 14 galibiyetle 7. sırada olan Panathinaikos ise kalan haftalarda korkulu rüya görmemek için 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 02:34

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