HDP PM Üyesi Barış Karabıyık'tan haber alınamıyor

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan PM Üyeleri Barış Karabıyık'tan haber alamadıklarını aktardı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Barış Karabıyık bugün Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerce aranıp, "ifadeniz var" denilerek emniyette çağrıldı. Akşam saatlerinde emniyette giden Karabıyık'tan haber alınamadığı belirtildi.

Karabıyık'la ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yapan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Parti Meclisi Üyemiz Barış Karabıyık Kozan Emniyet Müdürlüğü tarafından gün içinde davet edildi. Akşam saatlerinde Emniyet’e gittikten sonra kendisine ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı. Emniyet Müdürü telefonlarımıza yanıt vermiyor. Barış Karabıyık hakkında acil açıklama bekliyoruz" dedi. (ADANA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 23:49

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