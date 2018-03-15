HDP PM Üyesi Barış Karabıyık, Kozan emniyetinde gözaltında

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ifade için çağrılan ve kendisinden haber alınamayan HDP PM Üyesi Barış Karabıyık'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Barış Karabıyık bugün Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerce aranıp, "ifadeniz var" denilerek emniyette çağrılması sonrası gözaltına alındığı öğrenildi. Akşam saatlerinde emniyette giden Karabıyık'tan haber alınamadığını belirten HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın girişimleriyle Karabıyık'ın Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulduğu aktarıldı.

Karabıyık'la ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Beştaş, "İçişleri Bakanlığı yetkilileri parti meclisi üyemiz Barış Karabıyık’ın Kozan Emniyet Müdürlüğü’nde olduğunu tarafımıza iletti. Kendisinin gözaltında tutulmasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur ve keyfidir. Barış Karabıyık serbest bırakılsın" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 02:37

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