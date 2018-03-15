Florida'da üst geçit çöktü: Yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinde üst geçit çöktü. En az 6 yaralı var. Can kaybı olduğu da düşünülüyor.

ABD'nin Florida eyaletinde yeni yapılan bir üst geçit henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çöktü. Çökmede can kaybı ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Florida'da gerçekleşen olayda ölülerin yanı sıra en az 6 kişinin yaralandığı yaralandı. Çöken enkazın altında çok sayıda araç da kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Florida'da bir üst geçit henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yıkılan enkazın altında çok sayıda aracın kaldığı, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 22:04

www.evrensel.net