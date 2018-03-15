NŞB kotasını yüzde 5'e indiren önerge kabul edildi

Nişasta bazlı şeker kotasına yüzde 10'dan yüzde 5'e indiren önerge Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Mecliste görüşmeleri süren torba yasa kapsamında Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e indiren önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Nişasta bazlı şeker (NŞB) kotası yüzde 10’dan yüzde 5’e çekilirken, özelleştirilecek fabrikalarda üretim eksikliği olması halinde bu kotalar da Türkiye Şeker Fabrikaları’na devredilecek.

AKP, Meclis’te görüşmeleri süren torba tasarıyla hayata geçirilecek bu değişiklikler için iki ayrı önerge hazırlamıştı. İlk önerge Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre; NŞB kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e çekilmesi sağlanacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 21:33

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