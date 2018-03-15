Gazi ve Ümraniye Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı

Gazi Ümraniye Şehit Aileleri ile Sultangazi Alevi Kurumları, Gazi ve Ümraniye Katliamı'nda yaşamını yitirenleri yürüyüşle andı.

Gazi ve Ümraniye Katliamı'nda yaşamını yitirenler, polis ablukasında anıldı. Katliamda yaşamını yitiren Genco Demir’in kızı Berivan Demir, “Yeni canların öldürülmemesi için aramızda gezen katiller bulunup cezalandırılsın” dedi.



Gazi Ümraniye Şehit Aileleri ile Sultangazi Alevi Kurumları, Gazi ve Ümraniye Katliamı'nda yaşamını yitirenleri yürüyüşle andı. 1 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Ataşehir Şubesi Cemevi'nde bir araya gelen yurttaşlar, katliamın yaşandığı 30 Ağustos İlköğretim Okulu önüne yürüdü.



Yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının taşındığı yürüyüşte, "Gazi ve Ümraniye katliamını unutma unutturma" pankartı açıldı. Polis ablukasında yürüyen yurttaşlara, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Yürüyüşte sık sık, "Gazi'yi unutma unutturma", "Halkımız saflara hesap sormaya" sloganları atıldı. Yürüyüşün ardından katliamda yaşamını yitiren Genco Demir'in kızı Berivan Demir, saldırının Alevi ve Sünnisiyle tüm insanlara karşı yapıldığını ve katliamı gerçekleştirenlerin ellerini kollarını sallayarak ortadan kaybolduğunu söyledi.



Katliamı gerçekleştirenlerin kim olduğunun belli olmasına rağmen göstermelik davalarla kimsenin yargılanmadığına dikkat çeken Demir, mücadelelerinin devam edeceğini dile getirerek, "Yeni canların öldürülmemesi için aramızda gezen katillerin, Gazi olaylarını planlayan ve organize eden sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz " dedi.



İktidarın yönetememe krizinin sonucu olarak tüm halklara savaş açtığının altını da çizen Demir, “Bu savaş bizim savaşımız değildir ve reddediyoruz. Bu dönemde tek seçeneğimiz örgütlü olmaktır" diye konuştu.



Açıklamanın ardından katliamın yaşandığı yere karanfiller bırakıldı. Ardından cemevine geçen yurttaşlar, yaşamını yitirenler için dua edip lokma dağıttı. (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 19:08

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