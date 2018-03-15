‘Kadınların barış mücadelesi birbirine güç veriyor’

EMEP Antep İl Başkanı Fatma Keskintimur kadınların barış mücadelesinin birbirine güç verdiğini ifade etti.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik sürdüren operasyonuna sınır kenti olan Antep’ten tepki toplamaya devam ediyor. Emek Partisi (EMEP) Antep İl Başkanı Fatma Keskintimur, Afrin operasyonu değerlendirdi. MA’ya konuşan Kesktimur, orada da burada da kadınların barış mücadelesinin birbirine güç verdiğini ifade etti.

Ülkelerin başka ülkelerin topraklarına askeri operasyon düzenlemesine karşı olduklarını vurgulayan Keskintimur, bu operasyonun halklar arasında çatışmayı arttıracağını yineledi. Keskintimur, “Operasyon başladığı günden beridir AKP’nin yaptıkları ve söylemleri öngörülerimizi doğru çıkardı. Çünkü o günden beridir OHAL’i de kullanarak savaşa karşı çıkıp barış isteyenleri suçlu ‘terörist’ ilan ederek operasyonu iç siyaset malzemesi yaptı. Birçok partili arkadaşımız ve yurttaş barış talep ettiği için gözaltına alınıp tutuklandı” diye konuştu.

‘FAKİRİN VE EMEKÇİNİN ÇOCUĞU ÖLÜYOR’

Savaşta ölenlerin yoksul halk çocukları olduğunu anımsatan Keskintimur, şöyle devam etti: “Her ne kadar OHAL koşullarından ötürü yurttaşlar duygularını düşüncelerini dile getiremiyor olsa da, çok geniş bir kitle savaşı destekliyormuş görünse de, hakikatin öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. İnsanlarla konuştuğumuzda gerçek cevabı alıyoruz. Savaşı başlatanların bile bunu meşru görmediklerini biliyoruz.”

‘AFRİNLİ KADINLAR BİZE GÜÇ VERİYOR’

Rojava’nın kadınlar açısında önemli bir mekan olduğunu sözlerine ekleyen Keskintimur, orada da burada da kadınların barış mücadelesinin birbirine güç verdiğini ifade etti. Keskintimur, sözlerini söyle sürdürdü: “İktidarı kadınların mücadelesi korkutuyor. Bu tarz muhafazakar, gerici iktidarların en çok korktuğu kesimler zaten kadınlardır. Afrîn’de savaşa karşı duran anneler bize güç veriyor. Biz burada, onlar ise orada barışı haykırıyorlar. Biz onların mücadelesinden, onlarda bizim mücadelemizden güç alıyor.” (ANTEP)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 18:53

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