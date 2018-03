‘Mazot, gübre, saman ve yem fiyatları düşürülsün’

Vanlı besiciler, Rusya'dan da et ithal edilmesine tepki göstererek et fiyatlarının düşmesi için besicilerin desteklenmesi istedi

Hükümetin Sırbistan’dan sonra Rusya’dan et ithal edeceğine yönelik açıklamaları, Vanlı besicileri kızdırdı. İthal et yerine mazot, gübre, saman ve hayvan yemlerinin fiyatının düşürülmesi gerektiğini belirten besiciler, et fiyatlarının düşmesi için tek çözümün besicilerin desteklenmesi olduğunu söyledi.

Uzun vadeli politikalar yerine günü kurtarma politikası uygulayan AKP Hükümeti, özellikle hayvancılık alanında ithal ettiği hayvanı yine ithal yemle besleyip yurttaşlara hayvansal ürün yetiştirme noktasında. TÜİK verilerine göre Türkiye’de et üretimi önemli bir daralma içinde. TÜİK’in eylül 2017 sonu verilerine göre Türkiye’de yıllıklandırılmış kırmızı et üretimi bir önceki 4 çeyreğe göre yüzde 14.4 düştü. 1 milyon 245 bin tondan, 1 milyon 65 bin tona indi.

Hayvancılığı desteklemek yerine, et ithalatına yönelen hükümet, 2017 yılında 17 milyon dolar civarında kırmızı et ithalatı gerçekleştirdi. En çok et ithalatı yapılan ülkelerin başında ise Polonya, Bosna Hersek ve Romanya geldi.

Son olarak Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev’in, Rus şirketlerinin ürettiği kırmızı et, süt ve deniz ürünlerinin Türkiye’ye ihracatına en yakın zamanda başlanacağını duyurmasıyla konu yeniden gündeme geldi. Gazetecilerin bu yöndeki sorularını yanıtlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleri ile alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar” diyerek, Rusya’dan yapılacak et ithalatının tamamen siyasi olduğunu açıkça itiraf etmiş oldu.

Hayvancılık konusunda yürütülen bu politikalara tepki gösteren Vanlı besiciler, çözümün et ithalatında değil, besicilerin desteklenmesinde olduğunu söyledi.

‘TEK ÇÖZÜM YERLİ BESİCİYİ DESTEKLEMEK’

Yerli besicilere her şeyin pahalı satılıp, dışarıdan ürün alındığını belirten besicilerden Süleyman Yücel, bu politika sonucu hayvanlarının ellerinde kalmasından yakındı. Et ithal etmenin hiçbir şekilde çözüm olmadığını söyleyen Yücel, “Tek çözüm yerli besiciye destek vermek. Bunun dışındaki hiçbir politika çözüm olamaz. Hükümet önce mazot, gübre ve saman fiyatlarını indirsin” dedi.

Besicilerden Mehmet Mamuk ise, duruma “Bugüne kadar ithal et aldılar da ne oldu? Bugün etin kilosu 50 TL olmuş. Van gibi hayvancılığın yoğun olduğu bir şehirde bile etin kilosu 40 TL olmuş. Önce bu sorunlara çözüm bulsunlar sonra et ithal etsinler” sözleriyle tepki gösterdi.

‘HAYVANLARIMIZI SATAMIYORUZ’

Hükümetin kendi besicisinden ürün alması gerektiğini söyleyen Mustafa Arslan adlı besici de “Geçen yıl 9 bin TL’ye verdiğimiz bir hayvanı bu yıl 7 bin TL’ye bile veremiyoruz. İnsanlar hayvanlarını satamıyorlar. Herkesin elinde hayvan kalmış ama onlar ithal et derdine düşmüşler” diye konuştu.

Ferhat Aydın adlı besici ise, yerli ürünlerin daha sağlıklı olduğu üzerinde durdu. Aydın, mazot fiyatlarındaki artış ve süren yayla yasaklanması ile birlikte yürütülen bu politikalarla özellikle bölgedeki besicilerin tamamen bitirilmek istendiğini vurguladı. İthal et yerine mazot ve hayvan yemlerinin fiyatının düşürülmesi gerektiğini söyleyen Aydın, “Mazot fiyatı düşerse, saman ve ot fiyatları da düşer. Mazotun fiyatı düşerse hayvanların da, etin de fiyatı düşer” dedi. (Van/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 18:49

www.evrensel.net