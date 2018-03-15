Kamu şoförleri kadrosuz kaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda taşeron olarak çalışanların kadroya geçiş sürecinde binlerce işçinin mağdur edildiğini söyledi.

Meclis Genel Kurulunda söz alan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron işçilere kadro düzenlemesinde yaşanan aksaklıkları ve oluşan mağduriyetleri dile getirdi. Kamuda şoför olarak çalışan taşeron işçilere adeta üvey evlat muamelesi yapıldığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Kadroya alınmayan binlerce şoför haksızlığa isyan ediyor; taşeron şoförler bir an önce kadroya alınmalıdır” dedi.

Kara yollarında çalışan 19 bin 697 işçiden sadece 4 bin 923 işçinin kadro alabildiğini, 14 bin işçininse kadro dışı kaldığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Binlerce kara yolları işçisinin gelecekleriyle oynandı. Bakanlıklarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamı dışında kalanlar taşeron olarak bırakıldı. Emeklilik ve güvenlik soruşturmasını geçemeyenler işsiz kaldı. KİT ve özel bütçeli kuruluşların taşeron işçileri mağdur edildi. Belediye taşeronlarına kadro umudu verenler sözlerinde durmadı. Taşeronların mağduriyeti Sağlık, Milli Eğitim bakanlıklarında devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, taşeron olarak tanımlanan güvencesiz, düşük ücretle, sendikasız çalıştırma sürecinin bitmesi gerektiğini ifade ederek, “AKP Hükümeti taşeron konusunda vadettiklerini yerine getirmemiş, konunun TBMM’de görüşülmesi yerine KHK ile kısmen bir düzenleme yapmıştır. Esas olan taşeron uygulamasının ortadan kalkmamasıdır. Tüm taşeron işçilerin çalıştıkları kurumlarda kadrolarına geçirilmeleri sağlanmalıdır. Taşeron uygulaması tümden sona erecek düzenleme sağlanmalıdır” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de Mecliste yaptığı konuşmada, “Karayolları Genel Müdürlüğünde sayıları binlerle ifade edilen işçiler de maalesef kadroya alınmıyorlar. Oysa bu işçiler kadroya alınan taşeron işçilerin dün yaptıkları işi bugün de yapmayı sürdürüyor dolayısıyla kadroya alınmayı sonuna kadar hak ediyor. KHK’ye göre değil, hakka göre; KHK’yi değil, herkesi kapsayan bir düzenleme yapılması gerekiyor ve binlerce insan bu düzenlemeyi bekliyor” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 18:43

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