Tarım işçisi kadınlar güvencesiz ve düşük ücretle çalışıyor

Tarım işçiliğinin yoğun olduğu Çukurova’da ter döken kadınlar, günün 12 saatini güvencesiz ve düşük ücretle çalışıyor.

Tarım işçiliğinin yoğun olduğu Çukurova’da ter döken kadınlar, günün 12 saatini güvencesiz ve düşük ücretle çalışıyor.

20 yıldır tarlada işçilik yaptığını anlatan Yıldız Bozkoyun, emeklerinin karşılığını alamadığını dile getirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktıklarını anlatan Bozkoyun, “20 yıldır tarlada çalışıyorum ama değişen hiçbir şey yok. Ne geleceğimizi güvence altına almak için bir yatırım yapabildim ne de çocuklarım için bir birikim. Sadece günü kurtarmaya çalışıyoruz” dedi.

‘MECBURİYETTEN KATLANIYORUZ’

Yazın sıcakta kışın yağmur, çamur ve soğukta çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Bozkoyun, “Mecbur olduğumuz için bu zorluklara katlanıyoruz. Aldığım para çocukların okul masraflarına ancak yetiyor” dedi. 2 çocuğunu okutmak için 5 yıldır çalıştığını anlatan Ceylan Bozkoyun da, 4 yaşında bir çocuğunu kayınpederine bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Yorgunluk nedeniyle çocuklarına zaman ayırmadığını vurgulayan Bozkoyun, “Çocuklarıma bakabilmek için bu zorluklara katlanıyorum” diye konuştu.

Hataylı olduğunu ve evlenince Mersin’e yerleştiğini belirten Nurcan Yeşilçay da, 2 yıldır tarlada çalışıyor. Bin demet yeşilliğe karşılık 100 TL aldığını belirten Yeşilçay, şöyle devam etti: “Eşim askeri ücret ile çalışıyor. Ben burada çalıştığım halde bize yetmiyor. Ev kira, elektrik, su, mutfak masrafı ve çocukların okul masrafı derken, kazandığımız bizi geçindirmiyor. Hayat şartları çok zor olmuş. Bütün çalışmamız çocuklarımın geleceğini güvenceye almak içindir.”

‘HİÇBİR GÜVENCEMİZ YOK’

Remziye Tas ise, “Sabah erken gediğimiz için kahvaltıyı ve öğleden yemeğimizi burada yapıyoruz. Ailemiz ile zaman geçirmekten çok bütün zamanımız tarlada çalışmakla geçiyor. Biz tarla da çalışan kadınların hali budur. Zor şartlarda hiçbir güvencemiz olmadan çalışıyoruz” dedi. (Mersin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 18:39

www.evrensel.net