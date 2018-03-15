Gürer: Hindistan’dan bile pamuk ithal eder duruma geldik

CHP'li Ömer Fethi Gürer Hindistan'dan bile pamuk ithal eder duruma gelen ülkede pamuk üretimi için düzenleme yapılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hindistan’dan bile pamuk ithal eden duruma gelen ülkemizde, pamuk üretimi için yeni düzenlemeler yapılması talebini içeren soru önergesine Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba yanıt verdi. Bakan Fakıbaba, 2018 yılı ürünü kütlü pamuğa kilogram başına 80 kuruş fark ödemesi yapılacağını açıkladı.

FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ KG BAŞINA 80 KURUŞ

Soru önergesi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “2018 yılı ürünü kütlü pamuğa verilen fark ödemesi desteği kilogram başına 80 kuruş olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.

‘GİRDİ MALİYETİ AZALTILMALI’

15-20 yıl öncesine kadar Türkiye’de pamuk üretiminin zirvede olduğunu, ancak hükümetin uyguladığı yanlış tarım politikaları nedeniyle ‘Beyaz altın’ tabir edilen bu ürünün, üreticisini mutlu edemediğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde pamuk üreticisinin 1 kilogram pamuk üretimi için yaptığı masraf, pamuk ithal ettiğimiz ülkelerde aynı ürün için yapılan masrafın kat be kat fazlası durumundadır. Başta tekstil olmak üzere tarımsal sanayinin pek çok alanında kullanılan pamuk üretiminin girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır” dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pamuk üretiminin eski parlak günlerine dönebilmesi için hükümetin, üreticilerin yaşadığı sorunları belirleyip, çözümü noktasında gerekli adımları atması gerektiğini söyledi. (ANKARA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 18:35

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