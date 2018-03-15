Çelik-İş’in örgütlü olduğu Gebze’deki Eku Fren’de anlaşma sağlandı, sözleşme imzalandı.

Çelik-İş’in örgütlü olduğu Gebze’deki Eku Fren’de anlaşma sağlandı, sözleşme imzalandı.

Yapılan imza törenine Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci Eku Fren ve Döküm Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Dudaroğlu, Çelik-İş Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç, şube yöneticileri, işyeri temsilcileri ve üyeler katıldı. Fabrika yemekhanesinde gerçekleştirilen törende yapılan konuşmaların ardından imzalar atıldı. (GEBZE)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 18:29

www.evrensel.net