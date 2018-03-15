Eku Fren’de anlaşma sağlandı

Eku Fren’de anlaşma sağlandı

    • 15 Mart 2018 18:27

    Çelik-İş’in örgütlü olduğu Gebze’deki Eku Fren’de anlaşma sağlandı, sözleşme imzalandı.

    Çelik-İş’in örgütlü olduğu Gebze’deki Eku Fren’de anlaşma sağlandı, sözleşme imzalandı.

    Yapılan imza törenine Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci Eku Fren ve Döküm Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Dudaroğlu, Çelik-İş Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç, şube yöneticileri, işyeri temsilcileri ve üyeler katıldı. Fabrika yemekhanesinde gerçekleştirilen törende yapılan konuşmaların ardından imzalar atıldı. (GEBZE)

    Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 18:29
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Çelik-İşEku Fren