Uçak kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler İstanbul'da toprağa verildi.

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi.

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Sinem Akay'ın cenazeleri Kozlu Gasilhanesi'nden alındı. Mina Başaran'ın cenazesini annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer tarafından alındı. Akay'ın cenazesi de yakınları tarafından alındı. Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran'ın tabutunu cenaze aracına taşıdı. Başaran ve Urfalı cenaze töreni sonrasında toprağa verildi.



İran'daki uçak kazasında ölen Ayşe And ve Aslı İzmirli, Zincirlikuyu Camii'de düzenlenen cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Ayşe And'ın taziyesini babası Ekber And, annesi Ayşıl Eke, kardeşi Mehmet And, Aslı İzmirli'nin taziyesini ise babası Coşkun İzmirli, annesi Gülay İzmirli ile nişanlısı Bassam Houssami'nin aralarında olduğu yakınları kabul etti. Taziyeye gelenler cami avlusuna sığmadı.

Cenazeye iş dünyasından çok sayıda isim de katıldı. İki arkadaşın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki yaklaşık 500 metre mesafede olan aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

LIANA HANANEL VE JASMİN BARUH TOPRAĞA VERİLDİ

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden bir çocuk annesi Liana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığı'nda, Jasmin Baruh ise Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İran’daki kazanın kurbanları arasında olan Liana Hananel için saat 12.00'de Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Hananel'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı. Törenin ardından Hananel'in tabutu omuzlara alınarak defnedileceği mezarlığa götürüldü.

Aynı uçak kazasında ölen Jasmin Baruh için de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda saat 13.30'da tören düzenlendi. Törene Baruh'un ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından Jasmin Baruh burada toprağa verildi.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Her iki cenaze töreninde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Mezarlıkların önlerine zırhlı polis araçları konuşlandırıldı, özel harekat polisleri mezarlıkların çevresinde nöbet tuttu.

KABİN MEMURU EDA USLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Başaran Holding'e ait özel jetin İran'da düşmesi sonucunda ölen 3 mürettebattan kabin görevlisi Eda Uslu için cenaze töreni düzenlendi. Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde düzenlenen törene Uslu'nun annesi Bediha Uslu, kardeşleri Ercan ve Ela Uslu'nun yanı sıra yakınları, dostları ve iş arkadaşları da katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Beylikdüzü İstiklal Mezarlığı'na defnedildi.

Bu arada aynı camide İstanbul Barosu avukatlarından Kudret Yıldırım'ında cenaze namazı kılındı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, DİSK Başkanı Kani Beko, Eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi de bu cenaze namazına katılanlar arasındaydı.

MELİKE KUVVET'İN TABUTUNUN ÜZERİNE BİNBAŞI RÜTBELİ TULUMU KONDU

Melike Kuvvet'in cenazesi bugün cenaze namazının kılınacağı Hacı Veyis Camii önüne getirildi.

FETÖ kumpasıyla pilot yüzbaşı görevindeyken TSK'dan uzaklaştırıldıktan sonra ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yapan bekar Melike Kuvvet'in, mayıs ayında binbaşı rütbesiyle yeniden görevine başlamaya hazırlandığı belirtildi. Türk bayrağına sarılı Kuvvet'in tabutun üzerine ise giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu kondu.

ASKER PİLOT ARKADAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Melike Kuvvet'i, asker olan pilot ve subay arkadaşları ile ordudan uzaklaştırıldıktan sonra öğretim görevlisi olarak çalıştığı İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencileri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Melike Kuvvet'in cenazesi kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)



