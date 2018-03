‘Dur ihtarı yok’, genci  vuran polis serbest!

Samandağ’da polis kurşunuyla ölen Güven Oğurol Kahil’in avukatı Anıl Cevahir Can olayın tamamen bir yargısız infaz olduğunu savundu.

Samandağ’da polis kurşunuyla ölen Güven Oğurol Kahil’in vurulma anının görüntülerini izlediğini söyleyen Avukat Anıl Cevahir Can, olayın tamamen bir yargısız infaz olduğunu söylerken, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez de polisin 24 saat geçmeden, tutuklamaya sevkleri dahi gerekli görülmeden serbest bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Güven Oğurol Kahil’in, 12 Mart pazartesi gecesi polisin ‘Dur ihtarına uymadığı’ iddiasıyla öldürülmesine tepkiler büyüyor. Vurulma anına dair görüntüleri izlediğini söyleyen Avukat Anıl Cevahir Can, olayın yargısız infaz olduğunu söyledi. Mezopotamya Ajansı’ndan Hamdullah Kesen’in haberine göre Can, “Polis araca 6 kurşun sıkıyor. Kurşunlardan biri sol tekere diğeri de şoför mahalline denk gelecek şekilde arka camın iki santimetre altına isabet ediyor. Şahsın sırtından giren kurşun göğüs mesafesinden çıkıyor. Kamera kayıtlarını gördüm, şahıs aracıyla polis aracının yanından geçiyor durdurmuyorlar. Kaçmasın diye aracı kıstırabilirlerdi. Şahsın 5-6 metre arkasına park ediyorlar. Polisler araçtan silahla iniyor aracın yanına vardıklarında araç hareket ediyor. Ondan sonra arkadan ateş başlıyor. Olayın olduğu yer kontrol noktası değil çarşı merkezi. Hakkında denetimli serbestliği ihlalden yakalama kararı var. Mahkeme kararı da olabilir henüz teyit etmedim. Çocuk, ana caddede polisin yanından geçiyor durdurmuyorlar. Uyarı ateşi açılıp açılmadığı kameralarda belli değil. Polis memurlarının tanıdığı bir çocuk. Burası küçük bir yer. Herkes birbirini tanır. Halkın tepkisi o yüzden. Polis memurunun serbest bırakılmasına ilişkin itirazda bulunduk. Hakkında var olan yakalama kararları kaç adet olursa olsun. O an silahlı bir suç işleme kastı olmadıktan sonra, araca sayısız ateş edilmesi yaşam hakkının ihlalidir. Polisin görevi şüpheli veya hakkında yakalama kararı olan kişiyi yaşam hakkını ihlal etmeden kanuna teslim etmektir” diye konuştu.

BARO: BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez ise konuya ilişkin basın açıklaması yayınladı. “Yaşam hakkı”nın Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve devletin koruma güvencesi altında olduğunu hatırlatan Dönmez, “Güven Oğurol’un yaşamını yitirmesine yol açan polis memurlarının daha 24 saat geçmeden, tutuklamaya sevkleri dahi gerekli görülmeden adli kontrol ile serbest bırakılmaları vatandaşlarımızın kaygısını artırmıştır. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının sağlanması için bu olayın peşinde olacağız.” dedi.

‘OHAL İLE İNFAZLAR OLAĞAN HALE GETİRİLİYOR’

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Samandağ’daki ölümle ilgili açıklama yaptı. Yaşanan olayın yargısız infaz olduğunun altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, “Polise verilen uçsuz bucaksız yetkiler 24 yaşında bir gencin canına mal olmuştur. ‘Dur’ ihtarına uymadığı için bir gencin öldürülmesi Türkiye’de yaşam hakkının kaybolduğunun en açık örneklerinden birisidir. AKP ile Türkiye adaletsizliğin olağanlaştığı bir yere doğru hızla sürüklenmektedir.” dedi. (HABER MERKEZİ)

