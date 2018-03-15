MHP'li başkan: İttifak yukarıda var da tabanda yok

Manisa Büyükşehir Belediyesinin MHP’li başkanı: Başbakan Yıldırım, ‘Manisa’nın anahtarını istiyorum’ dedi. Nasıl ittifak bu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Cengiz Ergün, katıldığı bir canlı yayın programında partisinin AKP ile yaptığı ittifakı eleştirdi. Ergün, " İttifak yukarıda var da tabanda yok" dedi.

Kamuoyunda 'ittifak teklifi' olarak bilinen yasa teklifi, 12 Mart 2018’de geceyarısı TBMM Genel Kurulu'na getirildi ve 26 maddelik yasa teklifi Meclisten geçti. Böylece AKP ile MHP'nin tekliften önce vardığı mutabakat için yasal zemin hazırlanmış oldu. 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde iki partinin ittifak yapması kesinleşti.

‘NASIL İTTİFAK BU?’

Gazete Baykuş’tan Murat Türk’ün haberine göre; Ergün “Seçim öncesi son seneye girdik” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çok açıkça söylüyorum. Tüm kapılar kapanmaya başlandı. Tamamen engellemeye başladılar. İttifak yukarıda var da tabanda yok. Manisa’da o yönde bir intiba göremiyorum, siyasi olarak. Başbakan Yıldırım, ‘Manisa’nın anahtarını istiyorum’ dedi. Nasıl ittifak bu!” (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 17:05

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