Tanrıkulu AKP kongrelerine katılım baskısını sordu

CHP’li Sezgin Tanrıkulu son dönemlerde AKP kongrelerine katılım için muhtaralara baskı yapıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı

CHP’li Sezgin Tanrıkulu son dönemlerde AKP kongrelerine katılım için muhtaralara baskı yapıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Binali yıldırım’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde “AKP İl Kongreleri olmak üzere ayrıca AKP İlçe Kongreleri için Valilikler, Kaymakamlıklar ve Muhtarlar aracılığı ile kongrelere yoğun katılımın sağlanması konusunda baskı yapıldığı ve en az 3000 kişinin gelmesinin sağlanması yönünde talimat verildiği iddiaları doğru mudur?” diye sordu.



Son dönemde başta AKP İl Kongreleri olmak üzere ayrıca AKP İlçe Kongreleri için Valilikler, Kaymakamlıklar ve Muhtarlar aracılığı ile kongrelere yoğun katılımın sağlanması konusunda baskı yapıldığı, en az 3000 kişinin gelmesinin sağlanması yönünde talimat verildiği, kongrelere katılacak kişilerin belirlenip öncesinde ve sonrasında Valilikler ve Kaymakamlıklarca imza alındığı ve ayrıca bahse konu kongrelere, ulaşımın, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan servisler ile ücretsiz sağlandığı yönünde iddiaların olduğunu belirten Sezgin Tanrıkulu Binali Yılldırım’a şu soruları sordu:.



* Son dönemde başta AKP İl Kongreleri olmak üzere ayrıca AKP İlçe Kongreleri için Valilikler, Kaymakamlıklar ve Muhtarlar aracılığı ile kongrelere yoğun katılımın sağlanması konusunda baskı yapıldığı ve en az 3000 kişinin gelmesinin sağlanması yönünde talimat verildiği iddiaları doğru mudur?

* Kongrelere katılacak kişilerin belirlenip öncesinde ve sonrasında Valilikler ve Kaymakamlıklarca imza alındığı iddiaları doğru mudur?

* Bahse konu kongrelere, ulaşımın, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan servisler ile ücretsiz sağlandığı iddiaları doğru mudur?

* Anılan tüm iddialar doğru ise, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan servislerin resmi görevlendirme yazıları kimler tarafından hangi tarihlerde yazılmıştır?

* Bahse konu servislerin yakıt masrafları kim ya da kimler tarafından karşılanmıştır ve tutarı ne kadardır?

* AKP İl ve İlçe Kongrelerine, ilgili yerlerdeki Kamu Kurumlarında çalışanlarını, Mülki İdare Amirlerinin davet ettiği iddiası doğru mudur?

* Bahse konu daveti yapan Mülki İdare Amirlerinin daveti telefon mesajı, mail yolu ve ayrıca sözlü olarak yaptığı iddiaları doğru mudur?

* AKP İl ve İlçe Kongrelerine katılmayanlar hakkında idari soruşturma açıldığı ya da açılacağı ve kongre alanında imza alındığı iddiaları doğru mudur? (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 16:58

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