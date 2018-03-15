İzmir BB Başkanından iş isteyen vatandaşa: Çatıya çık

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu kendisinden iş isteyen eski hükümlüye 'çatıya çık' dedi.

İBB ve Konak Belediyesi'nin birlikte inşa edeceği Gültepe Spor Tesisleri'nin temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun alana gireceği sırada Murat Üzer isimli eski hükümlü işsiz bir vatandaş Kocaoğlu ile konuşmak istedi. Başkan'dan iş isteyen Üzer ile Kocaoğlu arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kocaoğlu'nun protokoldeki yerine geçmesiyle beraber tartışma sonlandı. Eski hükümlü Murat Üzer ise töreni uzaktan seyretti.

İz Gazete’den Tugay Can'ın haberine göre tartışmayı anlatan Murat Üzer "İş istedim. İlgi göstermedi bile. Dedim başkanım biz partinize koştuk, afişlerinizi dağıttık. Ancak gelinen noktada verilen sözler tutulmadı. 'Eski hükümlü olduğum için iş bulamıyorum ne yapayım, bulamazsam kendimi çatıdan atacağım". Aziz Başkan da bana dönerek 'Çık çatıya kendini at, ne yaparsanız yapın' dedi." ifadelerini kullandı. Sadece iş istediğini belirten Üzer; "İş bulamazsam sonum daha kötü olacak. Yeniden hapse mi girsin insanlar?” dedi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş Murat Üzer ile konuşup hükümetin çıkardığı 696 sayılı KHK'yi anlattı. Pekdaş, KHK sonrasında belediyelerin ellerinin kollarının bağlandığını söyledi.

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 696 sayılı KHK'ye göre eski hükümlülerin, taşeron statüsünde istihdamının önüne geçiliyor. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 16:46

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