Antep’te Newroz 21 Mart’ta kutlanacak

Antep Newroz Tertip Komitesi Newroz'un 21 Mart'ta kutlanacağını açıklayarak Antep halkını Newroz kutlamalarına davet etti.

Antep Newroz Tertip Komitesi düzenlediği basın toplantısı ile 21 Mart’ta yapılacak olan Newroz etkinliğinin programını açıkladı. Basın açıklamasında tüm Antep halkı Newroz kutlamalarına davet edildi ve “Tüm demokrasi güçleri ile birlikte 21 Mart’ta Newroz meydanında olacağız” denildi.

HDP İl Binasında yapılan toplantıya HDP, DBP, EMEP, SYKP, YSGP il ve ilçe yöneticileri ve 78’liler Antep Meclisi temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasını Tertip Komitesi adına HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç okudu. 2018 yılı Newroz’una gidilen süreçte Ortadoğu ve bölgede savaşın, krizin ve kaosun hakim olduğunu belirten Kılıç, “Halkların ortaya koyduğu demokrasi ve özgürlük çizgisi 2018 Newrozu’nda öne çıkartılacak esas öğelerden biridir” dedi. Ortak vatanda eşit, kardeşçe ve barışık yaşam mücadelesinin yeni dönemin rotası olduğuna işaret eden Kılıç, “Faşizme karşı mücadele ruhuyla karşılayacağımız 2018 Newroz’u bu anlamda demokrasi güçlerinin tarihsel görevini yerine getirmesi ile karşı karşıyadır. Newroz ateşi zulüm, sömürü, kriz ve savaşlara karşı güçlü bir demokratik tepkinin ortaya çıkması bakımından önemlidir” dedi. “Bizler de bu newroz ateşinin ruhuyla: ‘Faşizm kaybedecek, halklar kazanacak’ şiarıyla 2018 Newroz’unun startını veriyoruz” diyen Kılıç basın açıklamasını, “Tüm halkarın Newroz Bayramı’nı kutluyoruz. Bütün insanlarımızı Newroz’u coşkulu bir şekilde kutlamak üzere 21 Mart günü saat 10.00 ile 16.00 arasında Newroz’u meydanı olarak belirlenen Tur Otobüsleri Park alanına davet ediyoruz” sözleriyle tamamladı. (Antep/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 16:08

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